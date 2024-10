Alluvioni, dal Fondo di solidarietà europeo oltre 446 mln di aiuti all’Italia

Il Parlamento europeo ha approvato oltre 1 miliardo di euro dal Fondo di solidarietà Ue per sostenere Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia colpite da gravi alluvioni nel 2023

Dal Fondo di solidarietà europeo arriva oltre 1 miliardo di euro di aiuto a cinque paesi colpiti dalle alluvioni del 2023. Fra questi anche l’Italia, che riceverà oltre 446 milioni di euro. I deputati hanno chiesto di aumentare gli aiuti dell’Ue alla luce del crescente numero di catastrofi naturali in Europa. Il pacchetto di aiuti è stato approvato oggi con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni.

Aiuti per sostenere i danni delle alluvioni

Gli aiuti del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), pari a 1.028.541.689 euro, saranno distribuiti fra Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia.

All’Italia sono destinati 378,8 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna a seguito dei danni causati dalle alluvioni del maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle alluvioni dell’ottobre e del novembre 2023. Sostegno riguarderà anche gli altri stati europei per riparare i danni delle inondazioni di agosto, settembre e novembre 2023.

L’assistenza del FSUE coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica.

Nel testo approvato, i deputati esprimono la loro “più profonda solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutti le persone colpite dalla distruzione delle inondazioni in Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso”. I parlamentari europei sottolineano inoltre il “numero crescente di catastrofi naturali gravi e distruttive in Europa” e ritengono che “il bilancio del FSUE o il suo equivalente dovrebbe essere ampliato in vista dell’imminente proposta della Commissione sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale”.

