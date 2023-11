Ambiente e clima, Commissione Ue finanzia 171 progetti LIFE

La Commissione europea ha approvato oggi 171 nuovi progetti in tutta Europa nell’ambito del programma LIFE per l’ ambiente e il clima, per un valore di oltre 396 milioni di euro

Ambiente, clima, transizione ecologica: la Commissione europea finanzia nuovi progetti LIFE in tutta Europa. Bruxelles ha infatti approvato oggi 171 nuovi progetti in tutta Europa nell’ambito del programma LIFE per l’ ambiente e l’azione per il clima, per un valore di oltre 396 milioni di euro.

Grazie al fabbisogno di cofinanziamento, il programma mobiliterà un investimento totale di oltre 722 milioni di euro, con un aumento del 28,5 % rispetto allo scorso anno. I progetti di quasi tutti i paesi dell’UE beneficeranno del sostegno dell’UE nei settori di natura e biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; la transizione verso l’energia pulita.

Progetti LIFE, impegno a passare all’azione

«I progetti LIFE di quest’anno sono più ambiziosi che mai – commenta Virginijus Sinkevičius, commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca – Mentre continuiamo ad affrontare le crisi dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e della perdita di biodiversità, il programma LIFE è una prova concreta del nostro impegno a passare dall’ambizione all’azione e a creare una vera differenza per i cittadini dell’UE con progetti che accelereranno la transizione verde, miglioreranno la nostra vita quotidiana e preserveranno i nostri ecosistemi naturali».

I progetti finanziati dalla Commissione riguardano natura, biodiversità, economia circolare, cambiamenti climatici, transizione all’energia pulita. Nell’elenco rientrano ad esempio 29 progetti per la natura e la biodiversità, con un bilancio totale di quasi 211 milioni di euro (di cui circa 140 milioni da parte dell’Ue) rivolti al ripristino degli ecosistemi di acqua dolce, marini e costieri e gli habitat; al miglioramento dello stato di conservazione di uccelli, insetti, rettili, anfibi e mammiferi; al rispetto della legislazione europeo.

I progetti LIFE mobiliteranno oltre 298 milioni di euro, di cui oltre 94 milioni messi a disposizione dall’UE per contribuire all’ economia circolare e migliorare la qualità della vita. Un totale di 36 progetti sarà incentrato sull’ uso dell’acqua, sui rifiuti elettrici, sulle sostanze chimiche, sull’inquinamento atmosferico e acustico per contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini dell’UE e a sviluppare tecnologie a sostegno del piano d’azione per l’economia circolare.

In totale, 34 progetti per un valore di circa 110 milioni di euro (di cui l’Ue fornirà circa 65 milioni) contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla governance e alle informazioni relative agli effetti dei cambiamenti climatici. Interverranno su riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; assorbimenti di carbonio nei terreni agricoli e forestali; sistemi alimentari sostenibili; energie rinnovabili e miglioramenti dell’efficienza energetica; alternative rispettose del clima ai gas fluorurati a effetto serra; adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone urbane e rurali, nonché maggiore preparazione agli eventi meteorologici estremi quali ondate di calore e inondazioni.

Ci sono, ancora, 67 progetti con un bilancio totale di oltre 102 milioni di euro (di cui circa 97 milioni messi a disposizione dall’Ue) che miglioreranno le condizioni di mercato e le normative nell’UE per la transizione verso l’energia pulita, promuovendo e diffondendo soluzioni di efficienza energetica e di energie rinnovabili su piccola scala.

Qui l’elenco dei progetti per paesi

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!