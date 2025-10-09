Bonifici istantanei, Bruxelles: “Il denaro si muove all’istante”

Da oggi sono realtà i pagamenti istantanei in euro. Entra infatti in vigore in tutta la Ue il regolamento UE 2024/886 sui bonifici istantanei. Il percorso è iniziato a gennaio 2025, da quando si è stabilito che banche e prestatori di servizi di pagamento nella zona euro sono tenuti a offrire ai loro clienti la possibilità di ricevere pagamenti istantanei in euro. Si è poi stabilito che eventuali commissioni per un bonifico istantaneo non possono superare quelle applicate per le operazioni di bonifico tradizionale disposte sullo stesso canale.

Bonifici istantanei, prossima tappa gennaio 2027

Da oggi tutte le banche dell’area euro devono offrire la possibilità di inviare bonifici istantanei in euro e sono tenute a effettuare una verifica della corrispondenza fra il nome del beneficiario e il relativo Iban – attraverso il servizio Verification of Payee (VoP) con l’obiettivo di combattere le frodi nei pagamenti.

La prossima tappa sarà fra meno di due anni. Da gennaio 2027 i prestatori di servizi di pagamento al di fuori dell’area dell’euro saranno tenuti a consentire ai loro clienti di inviare e ricevere pagamenti istantanei in euro e di verificare il beneficiario.

Denaro rapido in pochi secondo in qualsiasi momento

Dalla Commissione europea arrivano parole di grande soddisfazione. “Da oggi l’invio di denaro in tutta l’area dell’euro sarà più rapido e sicuro che mai. Grazie alle nuove norme dell’UE sui pagamenti istantanei, i cittadini e le imprese possono ora trasferire denaro in euro in pochi secondi, in qualsiasi momento – di giorno o di notte, nei giorni feriali o nei fine settimana – all’interno del proprio paese o in tutta la zona euro”.

I bonifici istantanei, spiega Bruxelles, daranno impulso all’economia e porteranno benefici a imprese e cittadini – il denaro sarà immediatamente disponibile. “Il denaro si muove all’istante”, spiega Bruxelles: i trasferimenti in euro non richiederanno più giorni ma raggiungeranno il conto del destinatario in pochi secondi e in ogni momento, notti, fine settimana e giorni festivi inclusi.

Monitoraggio sui costi

«Oggi segna una nuova era per i pagamenti in Europa – dichiara Maria Luís Albuquerque, Commissaria per i Servizi finanziari e l’Unione dei risparmi e degli investimenti – Il regolamento sui pagamenti istantanei migliorerà notevolmente la vita quotidiana dei nostri cittadini e delle nostre imprese consentendo loro di inviare e ricevere pagamenti istantaneamente, 24 ore su 24. Ciò renderà le operazioni più sicure, con i prestatori di servizi di pagamento tenuti a verificare il beneficiario previsto e a inviare una segnalazione al pagatore in caso di errore o sospetta frode. Monitoreremo l’attuazione concreta negli Stati membri in modo che tutti possano beneficiare appieno di queste nuove norme».

La Commissione europea spiega che “monitorerà attentamente l’evoluzione delle tariffe per i pagamenti istantanei e l’esistenza di altri ostacoli alla disponibilità e all’uso dei pagamenti istantanei e riferirà ai colegislatori dell’UE per garantire che rimangano accessibili e a prezzi accessibili”.

Attenzione al rischio frodi

La protezione contro frodi ed errori deriva dal servizio di verifica del beneficiario, che è gratuito. Prima del pagamento i fornitori devono infatti verificare se il nome del beneficiario (o del destinatario) corrisponde all’IBAN fornito, aiutando le persone a evitare errori e truffe.

Dalle associazioni dei consumatori è arrivato però l’allerta: i bonifici istantanei saranno veloci e comodi ma i clienti devono tenere a mente che il pagamento non è annullabile. I bonifici istantanei non possono essere revocati senza il consenso del beneficiario. Per effettuare bonifici istantanei è dunque fondamentale diffidare di richieste urgenti di pagamento ricevute tramite messaggi o telefonate non verificabili: la fretta è spesso parte della truffa.