Rimini si conferma la capitale del turismo mondiale con l’apertura del TTG Travel Experience, organizzato da Italian Exhibition Group. Nei padiglioni della Fiera, gremiti di operatori e buyer internazionali, si respira ottimismo: i nuovi dati di Demoskopika e le previsioni di Enit raccontano un settore del turismo italiano in crescita costante, che continua a generare valore economico, occupazione e identità per l’Italia.

Crescita costante di arrivi e presenze

Secondo il rapporto Demoskopika 2025, anticipato da ANSA, l’Italia accoglierà 146,3 milioni di arrivi e 476,8 milioni di presenze, con un incremento del 4,7% e del 2,3% rispetto al 2024. Oltre 6,6 milioni di turisti in più hanno scelto di pernottare nel nostro Paese, trainati soprattutto dalla componente estera, sempre più attratta dalla qualità dell’offerta e dalla varietà delle esperienze italiane.

Durante la cerimonia inaugurale, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha sottolineato la solidità dei numeri e la validità delle politiche messe in campo:

“La previsione di 135 miliardi di spesa turistica, contro i 127 miliardi dello scorso anno, dimostra che le nostre strategie stanno funzionando. Per la prima volta il turismo italiano ha un piano strategico industriale, una visione chiara e la volontà di crescere come la più importante industria del Paese”.

Il contributo economico e occupazionale

Le stime Enit confermano il ruolo centrale del turismo per l’economia nazionale. Entro la fine del 2025 il settore genererà 3,2 milioni di posti di lavoro, destinati a diventare 3,7 milioni nel prossimo decennio. Anche il PIL turistico è in ascesa: da 237,4 miliardi previsti a fine 2025, si arriverà a 282,6 miliardi nel 2035.

La spesa turistica complessiva toccherà i 185 miliardi di euro (124,6 da turisti italiani e 60,4 da stranieri), con un aumento del 9,4% per i visitatori esteri e dell’1,6% per quelli nazionali rispetto all’anno precedente.

Enogastronomia: il superpotere italiano

Tra i temi centrali del TTG, l’enogastronomia si conferma un pilastro dell’attrattività turistica.

“Tutti vogliono venire in Italia anche perché come si mangia da noi non si mangia da nessun’altra parte”, ha ricordato Santanchè.

Il rapporto Sociometrica per Fipe-Confcommercio stima che nel 2024 la spesa dei turisti in ristorazione abbia superato 23 miliardi di euro, generando 11 miliardi di valore aggiunto in quasi 3.300 comuni italiani. Roma, Venezia e Firenze restano poli di riferimento, ma la crescita è diffusa in tutte le aree — dalle località balneari ai borghi montani — grazie anche al turismo internazionale, che da solo produce oltre il 67% del valore aggiunto nei principali centri turistici.

Cultura e patrimonio: i veri ambasciatori del Belpaese

Non solo cibo e accoglienza: l’arte e la cultura continuano a essere i veri motori del turismo in Italia. Secondo le indagini Isnart-Unioncamere, per il quarto anno consecutivo arte, storia e archeologia sono le principali motivazioni di visita nel nostro Paese. Nel 2024 queste componenti hanno generato il 63% delle presenze turistiche e attratto un pubblico sempre più internazionale: il 66% dei visitatori culturali dell’estate 2025 è infatti straniero.

I dati presentati al TTG Travel Experience delineano un’Italia che investe sulla qualità, sulla sostenibilità e sul valore delle proprie tradizioni. Il turismo si conferma non solo motore economico, ma anche strumento di sviluppo sociale, capace di creare lavoro, valorizzare i territori e promuovere nel mondo l’eccellenza italiana. L’obiettivo per i prossimi anni è continuare su questa rotta: unire innovazione e identità per rendere il turismo la vera industria trainante del Paese.