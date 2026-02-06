Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 2 al 6 febbraio, con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana europea in breve

La settimana europea si è aperta lunedì con la visita in Norvegia dell’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, che ha sottolineato la necessità per l’Unione di rafforzare la propria indipendenza dagli Stati Uniti. Nella stessa giornata, la portavoce della Commissione europea Anna-Kaisa Itkonen ha evidenziato l’importanza strategica dell’Artico sul fronte energetico, mentre il portavoce Anouar El Anouni è intervenuto sulle accuse di terrorismo rivolte dall’Iran all’Unione europea.

Martedì, gli eurodeputati Gaetano Pedullà, Leoluca Orlando e Cecilia Strada hanno affrontato il tema dei CPR in Italia e in Albania. Mercoledì, Itkonen è intervenuta sul blocco del gas russo, mentre il portavoce Thomas Regnier ha affrontato i temi della difesa spaziale e del social network X.ù

Giovedì si è aperto con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa al caso Fidenato e la coltivazione del mais Ogm. Per la Corte è legittima la procedura che permette alla Commissione europea, su richiesta di uno Stato, di limitare la zona autorizzata per la coltivazione di un Ogm, con il tacito consenso del titolare dell’autorizzazione. La Corte ha confermato dunque la legittimità del divieto di coltivazione del mais MON 810 introdotto in Italia sulla base di questa procedura.

Venerdì, il portavoce Regnier ha parlato dell’infrangimento del Digital Services Act da parte di TikTok, mentre Paula Pinho ha parlato dell’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.