Fwu Life, Ivass: bisogna registrarsi sul Portale Clienti

Bisogna registrarsi sul Portale Clienti per gestire le richieste di insinuazioni al passivo e le pratiche relative all’impresa Fwu Life Insurance Lux SA in liquidazione. È quanto comunicato nei giorni scorsi dall’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in una nota che aggiorna il caso della liquidazione della compagnia assicurativa lussemburghese fallita all’inizio del 2025.

Il Portale Clienti

L’Ivass ha infatti informato che il liquidatore di Fwu Life Insurance Lux ha invitato i creditori a registrarsi e a utilizzare il Portale Clienti https://cp.fwulifelux.com/welcome poiché dal 5 febbraio 2026 la gestione delle richieste di insinuazione al passivo e tutte le informazioni sullo stato e sull’avanzamento delle pratiche, incluse quelle relative ai riparti ai creditori, sono disponibili esclusivamente tramite il Portale Clienti.

Per eventuali chiarimenti la liquidazione ha messo a disposizione una linea telefonica multilingue al numero 00352 26 26 11 11, disponibile anche in italiano, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e univoche.

Per assistenza è inoltre possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori IVASS, numero verde 800 – 486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

Il caso FWU Life

Il caso è scoppiato all’inizio dello scorso anno. Il 31 gennaio 2025 il Tribunale Distrettuale del Lussemburgo ha infatti disposto lo scioglimento e la liquidazione della Fwu Life Insurance Lux S.A. e ha nominato il liquidatore. È l’ennesima crisi che ha investito il mercato delle polizze assicurative. In Italia sarebbero coinvolti circa 110 mila risparmiatori che hanno investito oltre 300 milioni di euro. Il caso viene seguito in Italia dall’Ivass che pubblica sul proprio sito gli aggiornamenti sulle procedure da seguire.