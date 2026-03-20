Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 16 al 20 marzo con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana in breve

Lunedì 16 marzo si apre con l’intervento di Antonio Tajani al Consiglio europeo, che affronta i temi della guerra in Iran, della situazione in Libano e del rafforzamento delle missioni Aspides e Atlanta. Si discute inoltre dell’impegno italiano a sostenere l’Ucraina e delle relazioni con la Russia. Sullo Stretto di Hormuz interviene Kaja Kallas. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si concentra sul negoziato sulle proposte del pacchetto rete, mentre il CEO di TIM, Pietro Labriola, e il CEO di Fastweb, Walter Renna, intervengono su telecomunicazioni e Digital Network Act.

Mercoledì 18 marzo si apre con Enrico Fontana di Legambiente, a margine dell’evento “Navi della vergogna e navi avvelenate”, che chiede maggiori monitoraggi e cooperazione nel Mediterraneo. Sullo stesso tema interviene anche l’eurodeputato del PD Sandro Ruotolo. Ursula von der Leyen pone l’accento sul mercato unico. Si vota sulla proposta Horizon Europe, sugli accordi sul trasporto aereo tra UE, Norvegia, Stati Uniti e Islanda, e sulla proposta digitale sull’intelligenza artificiale. Interviene inoltre l’assessore all’agricoltura e allo sviluppo economico della Regione Toscana, Leonardo Marras, sul tema dell’agricoltura.

Giovedì 19 marzo si apre con il pre-summit del Partito Popolare Europeo, a margine del quale Antonio Tajani tiene un punto stampa, intervenendo sul referendum sulla giustizia, sulla guerra in Iran, sulle relazioni con gli Stati Uniti e sulla riduzione dei costi dei carburanti. Ai doorstep del Consiglio europeo intervengono Kaja Kallas, Roberta Metsola, António Costa, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Pedro Sánchez, con focus sulla situazione in Iran e sull’aumento dei prezzi dell’energia.

Venerdì 20 marzo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene all’uscita del Consiglio Europeo focalizzandosi sui temi della guerra in Medio Oriente e sull’innalzamento dei prezzi dell’energia.