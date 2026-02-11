Mercosur, via libera del Parlamento europeo a misure di salvaguardia per i prodotti agricoli

Via libera degli eurodeputati alle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli europei nell’ambito dell’accordo Mercosur. Ci saranno garanzie di protezione per prodotti sensibili come pollame, carne bovina, uova, agrumi e zucchero

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli europei nell’ambito del Mercosur, l’accordo di libero scambio con un mercato che comprende Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile e che promette di aprire un mercato di oltre 700 milioni di consumatori. Il voto comprende una serie di garanzie per prodotti agricoli considerati sensibili, come la carne bovina e il pollame. Una volta formalmente adottato dal Consiglio, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE e verrà applicato a partire dall’entrata in vigore dell’accordo commerciale interinale UE-Mercosur.

Protezione per i prodotti agricoli sensibili

Ieri gli eurodeputati hanno dunque dato il via libera finale a misure di salvaguardia per proteggere l’agricoltura UE da possibili effetti negativi dovuti alla liberalizzazione degli scambi con il Mercosur. Il regolamento, già concordato provvisoriamente con il Consiglio, è stato adottato in via definitiva con 483 voti a favore, 102 contrari e 67 astensioni. Il testo definisce le modalità con cui l’Ue potrà sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie previste dall’accordo commerciale UE-Mercosur sulle importazioni agricole da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, qualora un aumento delle importazioni arrechi danni ai produttori europei.

Le nuove norme prevedono dunque che la Commissione avvierà un’indagine sull’eventuale necessità di misure di protezione quando le importazioni di prodotti agricoli sensibili, tra cui pollame, carne bovina, uova, agrumi e zucchero, aumentano del 5% sulla media di tre anni e, allo stesso tempo, i prezzi di importazione risultano inferiori del 5% rispetto ai prezzi interni di riferimento.

Il riferimento al 5% è inferiore alla proposta iniziale della Commissione, che inizialmente aveva proposto prezzi inferiori del 10% annuo e un aumento superiore al 10% delle importazioni annue. Stati o associazioni che agiscano per conto del settore potranno chiedere un’indagine in caso di minaccia di grave pregiudizio.

Almeno una volta ogni sei mesi, la Commissione dovrà presentare al Parlamento una relazione che valuti l’impatto delle importazioni di prodotti sensibili.

Il percorso del Mercosur

Le clausole bilaterali di salvaguardia faranno parte sia dell’accordo di partenariato UE-Mercosur sia dell’accordo commerciale interinale UE-Mercosur. La logica è che “nell’improbabile eventualità di un’impennata imprevista e dannosa delle importazioni dal Mercosur o di un’indebita diminuzione dei prezzi per i produttori dell’UE, entrerebbero in gioco protezioni rapide ed efficaci”. Sono considerati prodotti sensibili carni bovine, il pollame, il riso, il miele, le uova, l’aglio, l’etanolo e lo zucchero.

Il percorso del Mercosur non è affatto tracciato in modo definitivo. A gennaio infatti il Parlamento ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea di valutare se l’accordo UE-Mercosur sia conforme ai Trattati dell’Ue. In attesa del giudizio della Corte, il Parlamento non può ratificare gli accordi, ma la Commissione europea potrebbe optare per l’applicazione provvisoria dell’accordo una volta che almeno un paese del Mercosur abbia completato la ratifica.