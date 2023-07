Ripristinare oceani e acque, dalla Ue 106 milioni per 18 nuovi progetti

Ripristinare oceani e acque: dall’Unione europea arrivano 106 milioni di euro per nuovi progetti su protezione, conservazione, disinquinamento e innovazione. Nei giorni scorsi Bruxelles ha infatti annunciato 18 nuovi progetti che riceveranno oltre 106 milioni di euro per contribuire alla missione dell’UE “Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque”.

Avviata nel settembre 2021, la missione dell’UE “Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque” mira a proteggere e ripristinare la salute degli oceani e delle acque entro il 2030 attraverso la ricerca e l’innovazione, il coinvolgimento dei cittadini e gli investimenti nell’economia blu. La missione affronta l’oceano e le acque come un’unica missione e svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento della neutralità climatica e nel ripristino della natura.

«Questi 18 nuovi progetti mirano a proteggere e ripristinare la salute dei nostri oceani e delle nostre acque nei settori della biodiversità, degli ecosistemi di acqua dolce, dell’inquinamento, dell’economia blu e della decarbonizzazione – ha detto Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale – Più di 370 beneficiari — PMI, istituti di ricerca, autorità locali, scuole e imprese — sono mobilitati per apportare soluzioni che possano trasformare le sfide verdi in opportunità di innovazione».