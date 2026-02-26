Roaming, la Commissione chiede l’estensione ai Balcani occidentali

La Commissione europea chiede di estendere il roaming ai Balcani occidentali. Bruxelles ha infatti proposto di avviare negoziati con Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia per integrarli nel regime “Roam Like at Home” dell’UE.

Una volta conclusi questi accordi, chi viaggia fra Ue e Balcani occidentali potrà fare chiamate, inviare messaggi e usare dati mobili senza sovraprezzi di roaming. Una connettività reciproca, per cittadini e imprese che visitano l’Ue e viceversa, che renderà più facile rimanere in contatto quando si è all’estero per studio, lavoro o turismo.

«Le tariffe di roaming sono un problema per le persone in tutti i Balcani occidentali – ha detto Marta Kos, Commissaria per l’Allargamento – Colpiscono i lavoratori che attraversano le frontiere o le famiglie che vogliono semplicemente rimanere in contatto. Bollette a sorpresa o oneri più elevati quando si viaggia sono qualcosa che all’interno dell’Ue non conosciamo. Oggi abbiamo proposto di estenderlo ai Balcani occidentali. Ciò significherebbe chiamate più facili e dati mobili che funzionano a prezzi domestici».

Roaming like at home

“Roaming like at home” significa infatti che il cittadino può utilizzare il servizio mobile come se fosse all’interno del proprio paese, o quasi. Il servizio comprende la qualità, come la velocità o l’accesso al 5G, anche se in alcuni casi non è possibile offrire la stessa qualità perché la rete può essere diversa.

Il roaming si attiva automaticamente ogni volta che si è in viaggio e si usa il telefono all’estero in uno dei 27 paesi dell’Ue, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Da quando il Regno Unito ha lasciato l’Ue, il regime “Roam like at home” non si applica ai viaggi nel Regno Unito anche se alcuni operatori hanno deciso di mantenerlo.

I prossimi passi

La Commissione, con la proposta di mandati negoziali adottata ieri, chiede dunque al Consiglio l’autorizzazione ad avviare negoziati con i partner dei Balcani occidentali. Una volta adottata dal Consiglio, negozierà accordi bilaterali con ciascun partner dei Balcani occidentali.

Una volta conclusi con successo, questi accordi apriranno la strada affinché i Balcani occidentali entrino a far parte dell’area “Roam Like at Home” dell’Ue. La proposta sviluppa e migliora gli impegni volontari sul roaming esistenti fra alcuni operatori di telefonia mobile dell’Ue e i Balcani, iniziative volontarie che già ora permettono ai viaggiatori di avere tariffe di roaming ridotte.