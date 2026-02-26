Fiducia dei consumatori, aumento a febbraio

Aumenta a febbraio la fiducia dei consumatori. Secondo l’analisi dell’Istat, a febbraio 2026 l’indicatore di fiducia dei consumatori sale da 96,8 a 97,4 mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce (da 97,7 a 97,4).

Fra i consumatori c’è un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese. Il clima economico sale da 97,4 a 99,1, il clima personale aumenta da 96,6 a 96,8, il clima corrente cresce da 100,1 a 100,7 e il clima futuro passa da 92,3 a 93,1.

“L’indice di fiducia dei consumatori cresce per il terzo mese consecutivo: tutte le componenti dell’indice – spiega l’Istat – migliorano ad eccezione delle valutazioni (giudizi e aspettative) sulla situazione economica personale e di quelle sull’opportunità di risparmiare nella fase attuale. In lieve peggioramento le attese sulla disoccupazione”.

Andamento altalenante della fiducia

Sono dati insufficienti e ritenuti altalenanti dalle associazioni dei consumatori.

Il dato è positivo, commenta l’Unione Nazionale Consumatori, ma la fiducia è ancora inferiore ai livelli di ottobre 2025.

“Un rialzo, quindi, insufficiente, visto che non si è ancora recuperato il crollo che si è verificato a novembre quando la fiducia precipitò a 95 – commenta il presidente UNC Massimiliano Dona – Resta, quindi, ancora un cammino da percorrere per poter esprimere piena soddisfazione. Non a caso, le componenti registrano ancora dati contrastanti: aumentano le attese e i giudizi sulla situazione economica dell’Italia, ma peggiorano i giudizi e le attese sulla situazione della famiglia così come le opportunità attuali di risparmio”.

Per il Codacons sono luci e ombre, anche perché non tutte le componenti della fiducia dei consumatori sono in positivo. L’andamento della fiducia di consumatori e imprese è “particolarmente altalenante” e “rispecchia le incertezze che caratterizzano al momento l’economia nazionale, tra consumi al palo e listini al dettaglio che in alcuni comparti continuano a registrare sensibili aumenti”.