Settimana europea dello sport, a Viterbo la prima half marathon

Viterbo ha celebrato i dieci anni della Settimana europea dello sport con la sua prima Half Marathon. L’evento è stato organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la rappresentanza della Commissione Ue e promosso dalla vicepresidente dell’Eurocamera Antonella Sberna.

In occasione del decennale della Settimana europea dello Sport, Viterbo ha ospitato ieri la prima edizione della Viterbo Half Marathon – Città dei Papi. Per la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna la Viterbo Half Marathon “punta a unire cittadini, istituzioni, giovani e associazioni nel nome dello sport e a celebrare il valore sociale dello sport e la costruzione di comunità inclusive”.

In programma ogni anno dal 23 al 30 settembre, la Settimana europea dello sport è stata lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo Sport, gli stili di vita sani e attivi e il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Con lo slogan scelto per questa decima edizione “Move more, scroll less”, l’evento invita i cittadini a sostituire il tempo trascorso davanti allo schermo con l’esercizio fisico e la vita attiva. Ogni piccolo passo conta, che si tratti di una sfida di ballo, di una passeggiata con gli amici o di una partita di basket.