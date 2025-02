Turismo, la Calabria presenta le sue ricchezze al Parlamento europeo

La Calabria sceglie il Parlamento europeo per presentare le ricchezze che spingono ogni anno oltre due milioni di persone a visitarla

La Calabria sceglie il Parlamento europeo per presentare le ricchezze che spingono ogni anno oltre due milioni di persone a visitarla. Il richiamo del mare è forte, ma sempre più persone raggiungono la regione per scoprirne la natura e il cibo.

“Calabria straordinaria” è l’evento che si è svolto nei giorni scorsi al Parlamento europeo. L’evento è stato organizzato dall’eurodeputata di Forza Italia, Giusi Princi, e ha visto la partecipazione di Alessandro Chiocchetti, Segretario Generale del Parlamento Europeo; Federica Favi, Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio; Glenn Micallef, Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport; Fabio Morvilli, Presidente della Camera di Commercio Belgo-Italiana; Eddie Wilson, CEO Ryanair.

Le rotte aree hanno contribuito a essere il volano del turismo calabrese. Un merito che la Calabria, secondo Wilson, ha saputo conquistarsi rimuovendo la tassa addizionale comunale sull’imbarco.

“Non è un segreto che le regioni che hanno eliminato l’imposta municipale, di cui le regioni non beneficiano per nulla, sono quelle che hanno avuto una crescita maggiore – ha detto Wilson – Ecco perché la Calabria è andata bene, ecco perché l’Abruzzo sta andando bene, ecco perché il Friuli Venezia Giulia ha fatto bene. E penso che la Calabria sia probabilmente una delle destinazioni più nuove in Europa”.

Fonte: TotalEU

Eddie Wilson, CEO Ryanair. Fonte: TotalEU

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!