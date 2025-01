Giornalismo ambientale, al via l’edizione 2025 del corso promosso da Sapereambiente

Torna il Corso di giornalismo ambientale e culturale, edizione 2025. Dal prossimo 11 febbraio tornano lezioni magistrali online, esercitazioni pratiche, incontri di approfondimento sulle figure chiave della cultura ambientale con la quinta edizione del Corso di giornalismo ambientale e culturale promosso da Sapereambiente e dalla Scuola di ecologia.

Narrazioni per la sostenibilità

È “una quinta edizione ancora più ricca, per ampliare lo sguardo intorno ai temi cruciali della nostra epoca con l’obiettivo di generare narrazioni utili, incisive, orientate a una transizione autentica verso modelli sostenibili”, spiegano i promotori.

Alle edizioni passate hanno partecipato oltre 60 docenti e 120 iscritti che, insieme, hanno condiviso la sfida di una scrittura in grado di approcciarsi in modo etico alle questioni ambientali, culturali, sociali ed economiche, seguendo un’ipotesi di giornalismo in grado di leggere in modo originale la realtà e di contribuire alla transizione verso modelli sostenibili.

“Proprio con questo spirito – scrivono i promotori – ci apprestiamo a vivere l’edizione 2025: per condividere conoscenza verso una maniera più consapevole di abitare il Pianeta nel segno di una ritrovata convivenza pacifica fra i popoli e le specie, l’utilizzo razionale delle risorse e la valorizzazione della biodiversità. Tutto questo attraverso un ampio ciclo d’incontri che si alterna, com’è nel nostro metodo, con alcune esercitazioni pratiche per piccoli gruppi, accompagnate da revisioni individuali, che permettano a ciascuno di mettere a fuoco il proprio stile”.

Tra i docenti dell’edizione 2025 alcuni fra i giornalisti e i testimoni della cultura ambientale più significativi del nostro tempo, quali Rosy Battaglia, Francesca Bellino, Roberto Besana, Maria Emilia Bonaccorso, Marco Gisotti, Gaia Grassi, Irpimedia, Lella Mazzoli, Luca Mercalli, Letizia Palmisano, Giulio Pantalei, Nico Piro, Angiola Codacci Pisanelli, Giorgio Zanchini.

Giornalismo ambientale, il programma

Il percorso formativo prevede Lezioni magistrali con giornalisti e divulgatori ambientali del panorama nazionale, esercitazioni di scrittura giornalistica con revisione individuale degli elaborati da parte dei tutor, incontri di approfondimento sulle figure di riferimento nella storia della cultura ambientale, testimonianze professionali su esperienze, strumenti e modalità innovative nel campo dell’editoria ambientale e culturale, e altro ancora.

L’intero percorso è online e si può seguire in modalità asincrona attraverso la piattaforma Moodle per la Formazione a distanza della Scuola di ecologia. In presenza è previsto il Campus conclusivo del corso, con il laboratorio di narrazione e fotografia, il 13, 14 e 15 giugno presso la “Cittadella Ospitalità della Pro Civitate Christiana” di Assisi (Pg).

Il Corso di giornalismo ambientale e culturale avrà inizio martedì 11 febbraio, fino al 31 gennaio è possibile fruire di una iscrizione agevolata. Tutte le informazioni alla pagina: https://www.scuoladiecologia.it/corso-di-giornalismo-ambientale-e-culturale-edizione-2025/