Come verificare se il proprio sito è sicuro

Come verificare se il proprio sito web è sicuro? Oggi le minacce informatiche sono molto più sofisticate di quanto si possa pensare, con malware, accessi non autorizzati, vulnerabilità nei plugin, furti di dati

Mettere online un sito non basta. Bisogna anche chiedersi: è davvero sicuro? Grazie alla possibilità di creare siti web in pochi click, in tanti pensano che sia sufficiente seguire poche regole di base per evitare problemi online: un protocollo HTTPS, una password robusta e il gioco è fatto.

Purtroppo la verità è che, al giorno d’oggi, le minacce informatiche sono molto più sofisticate di quanto si possa pensare. Malware, accessi non autorizzati, vulnerabilità nei plugin, furti di dati: il rischio non riguarda solo grandi aziende o infrastrutture multinazionali ma anche persone comuni, consumatori e utenti della rete di ogni età. Quindi anche un semplice sito vetrina può diventare un bersaglio.

Chi gestisce un sito, soprattutto se non è un tecnico, spesso non sa da dove cominciare. Per questo motivo si stanno facendo strada sempre nuovi strumenti pensati per rendere la verifica della sicurezza più accessibile. E per farlo in modo sicuro, sistematico e pratico, ci si può rivolgere al web. Ad esempio su www.sitowebsicuro.com si può trovare uno strumento che ha già aiutato utenti e imprese a proteggersi dai rischi della rete.

Quali minacce corre un sito non protetto

I numeri parlano chiaro: secondo il rapporto Clusit 2025, l’Italia ha registrato il 10% degli attacchi informatici globali nel 2024, pur rappresentando solo l’1% del PIL mondiale. La maggior parte degli incidenti ha coinvolto siti poco protetti o mai sottoposti a controlli.

Tra i problemi più frequenti ci sono le vulnerabilità non corrette, i malware nascosti, le configurazioni errate e i plugin obsoleti. I cybercriminali spesso non cercano un bersaglio preciso: passano in rassegna migliaia di siti alla ricerca del più facile da colpire. Basta una porta aperta per permettere a un attacco automatizzato di entrare.

A preoccupare è anche il fatto che molti attacchi restano invisibili per giorni. Il sito continua a funzionare, ma nel frattempo può veicolare contenuti dannosi o perdere informazioni sensibili. E quando il danno diventa evidente, può essere troppo tardi per rimediare senza conseguenze.

Come si verifica davvero la sicurezza di un sito

Sicuramente è utile fare un test veloce in caso di dubbi. Se sono palesi delle anomalie servirà anche un controllo approfondito su impostazioni del server, gestione dei permessi, presenza di contenuti vulnerabili fino al rispetto delle normative sulla privacy. È necessario capire se il sito è esposto a robot maligni, se conserva dati sensibili in modo corretto, se protegge gli accessi degli utenti.

Ma tutto questo può essere difficile da affrontare senza sapere dove mettere le mani. Per questo sono nati strumenti che semplificano il processo, offrono diagnosi dettagliate e suggeriscono come risolvere i problemi. Alcuni controlli, come quelli relativi alla GDPR compliance o all’accessibilità, oggi sono obbligatori per legge in diversi contesti.

Eseguire un check completo, permetterà di individuare debolezze prima che vengano sfruttate, quindi non è solo una questione di difesa, ma anche di prevenzione e responsabilità verso i propri utenti.

Oggi sul mercato esistono tantissime soluzioni pensate per la protezione dai rischi della rete. Scegliere la migliore è anche una questione legata al rischio, ovvero a quanti e quali dati proteggere, alla complessità del sito web e delle norme locali ed internazionali a cui attenersi, ma soprattutto bisogna sempre avere l’opportunità di ottenere facilmente la reportistica atta a dimostrare le buone pratiche e adeguamenti messi in campo ai fini della tutela legale, sia per i propri utenti che per la propria attività.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!