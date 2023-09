Optima Italia aderisce al Codice di condotta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le attività dei call center

Telemarketing, Optima Italia aderisce al Codice di condotta dell’Agcom (Foto Karolina Grabowska per Pexels)

Optima Italia aderisce al Codice di condotta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le attività dei call center. Con l’obiettivo di contrastare le pratiche scorrette di telemarketing e teleselling, la digital company – attiva nell’offerta integrata di servizi di energia e telecomunicazioni – ha infatti aderito al nuovo “Codice di Condotta sulle relazioni contrattuali tra operatori e partner commerciali che svolgono attività di Call Center” approvato lo scorso agosto dall’Agcom per contrastare le pratiche illegali di telemarketing e teleselling e favorire, dunque, l’adesione da parte dei consumatori a contratti rispettosi della normativa vigente.

Il Codice di condotta Agcom

Il Codice, ricorda Optima Italia, è frutto di un tavolo che ha visto la partecipazioni di numerosi operatori di tlc e delle associazioni dei call center. In una “logica di autoregolamentazione”, si ispira ai principi di trasparenza, utilizzo corretto delle liste di numeri telefonici, come fornite dagli operatori, richiamabilità del call center da parte del cliente e iscrizione al ROC dei call center.

Gli operatori, spiega una nota, sono chiamati gradualmente a implementare una gestione unitaria del processo di vendita che implica, tra l’altro, l’adozione di soluzioni tecnologiche a supporto dell’indirizzamento di tutte le campagne commerciali verso la clientela attraverso anche black list aggiornate di numeri non contattabili.

“Da sempre l’attività di Optima Italia si ispira a principi di trasparenza e di correttezza verso i propri Clienti. Difatti l’azienda ha contribuito attivamente alla redazione del Codice, avendone sposato i valori fin da subito – spiega la compagnia – In quest’ottica Optima è in costante contatto con le Associazioni dei Consumatori ed è pronta a conformarsi pienamente a quanto è previsto dal Codice entro le tempistiche dettate dall’Autorità, perseguendo il costante ampliamento dei servizi offerti con l’obiettivo di semplificare la vita dei propri Clienti”.

Al codice di condotta, approvato lo scorso agosto, hanno aderito gli operatori telefonici Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre , con l’obiettivo di “garantire ai clienti che sottoscrivono contratti telefonicamente la massima trasparenza e contrastare le pratiche illegali e aggressive di teleselling”.

