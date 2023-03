Agevolazioni tariffarie per persone con disabilità, l’Agcom proroga sperimentazione fino a giugno 2024

L’Agcom ha prorogato fino a giugno 2024 la sperimentazione delle agevolazioni tariffarie per le persone con disabilità. Le agevolazioni sono pari al 50% del canone per offerte di telefonia e connettività su rete fissa e mobile

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga fino a giugno 2024 le agevolazioni tariffarie per le persone con disabilità. Una delibera Agcom (delibera n. 36/23/CONS) conferma alcune disposizioni precedenti sulle agevolazioni tariffarie sulle offerte di rete fissa e mobile e “proroga fino a giugno 2024 la sperimentazione in corso per le persone invalide con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, stabilendo, per i consumatori che non vi avessero ancora aderito, una nuova finestra temporale entro cui presentare le domande di adesione” (Link alla pagina Agcom).

In riferimento al tema dell’accesso a offerte mobili agevolate per minori, l’Agcom inoltre avvia una consultazione pubblica sull’aggiornamento dell’elenco delle offerte di rete mobile soggette ad agevolazione.

Agevolazioni tariffarie per persone con disabilità, la decisione Agcom

Il Consiglio dell’Autorità ha dunque approvato la proroga fino a giugno 2024 della sperimentazione, avviata con delibera n. 290/21/CONS, del riconoscimento delle agevolazioni economiche, pari al 50% del canone, per le offerte di telefonia e connettività su rete fissa e mobile per le persone con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

“Dal 1° aprile 2023 e fino al 30 giugno 2023, gli aventi diritto alla sperimentazione potranno presentare, direttamente al proprio operatore, le domande di adesione all’agevolazione”, informa l’Autorità.

La delibera dell’Agcom, oltre ad istituire un Tavolo tecnico per il monitoraggio della sperimentazione, “riconosce ai partecipanti il diritto a mantenere l’agevolazione anche in caso di trasferimento dell’utenza, sia di rete fissa che mobile, ad altro operatore. Pertanto – spiega una nota – per tutto il periodo della sperimentazione, anche al di fuori della finestra temporale per la presentazione delle istanze, l’utente potrà cambiare fornitore del servizio mantenendo comunque l’agevolazione tariffaria”.

Con la stessa delibera viene poi avviata una consultazione pubblica per definire in maniera più puntuale le caratteristiche delle offerte agevolate su rete mobile, argomento su cui l’Autorità ha richiesto anche il parere al Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU).

Inoltre, in accordo con quanto previsto dalle Linee guida in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio” (delibera n. 9/23/CONS), “tali tariffe – spiega l’Autorità – dovranno disporre degli appositi sistemi di parental control e consentire, in caso di minori con disabilità non intestatari della SIM, che la richiesta di agevolazione possa essere presentata da parte di chi esercita la potestà genitoriale”.

La consultazione ha una durata di 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione della delibera sul sito dell’Autorità. L’Agcom “intende così semplificare ulteriormente l’accesso alle agevolazioni da parte di un’ampia platea di soggetti al fine di agevolarne la massima inclusione nel contesto digitale”.

