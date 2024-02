Adolescenti e violenza di genere, Save the Children: uno su cinque spaventato da atteggiamenti violenti

Alla vigilia di San Valentino Save the Children in collaborazione con la campagna social di IPSOS #chiamalaVIOLENZA, lancia l’indagine sulla violenza di genere in adolescenza dal titolo “Le ragazze stanno bene?Indagine sulla Violenza di Genere Onlife in Adolescenza“. Il messaggio della campagna di sensibilizzazione è chiaro: bisogna riflettere, prendere consapevolezza e contrastare la normalizzazione degli atteggiamenti violenti e di controllo legati alle relazioni sentimentali.

Troppo spesso si confonde “l’amore” giustificando manifestazioni di gelosia, controllo, possessività come dimostrazione di tale sentimento ma è giusto fare chiarezza e iniziare a chiamarli con il loro vero nome: abusi, violenza.

I dati riportati dall’indagine svolta in collaborazione con il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e con il supporto delle Unità di Servizio Sociale per Minorenni e gli Istituti Penali per Minorenni, sono preoccupanti. Il 30% degli adolescenti sostiene che la gelosia è un segno di amore. Il 17% delle ragazze e dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni pensa possa succedere che in una relazione intima scappi uno schiaffo ogni tanto, e in effetti, quando si passa dalle opinioni alle esperienze, quasi uno/a su cinque (19%) di chi ha o ha avuto una relazione intima, dichiara di essere stato spaventato dal/lla partner con atteggiamenti violenti, come schiaffi, pugni, spinte o lanci di oggetti.

Educazione al consenso: quando parlarne non è mai troppo

Tra gli obiettivi della campagna quello, forse il più importante, di sdoganare stereotipi al fine di prevenire l’atto di violenza che è sempre l’ultimo stadio che precede una serie di campanelli d’allarme che ciascuna vittima è chiamata a riconoscere. Per questo bisogna parlarne il più possibile attraverso un costante e intensivo richiamo alla sensibilizzazione.

Il consenso, ad esempio, è uno dei moltissimi temi cruciali attorno al quale si consuma l’argomento. Per i giovani il 90% ritiene necessario chiederlo, il 36% ritiene di poter dare sempre per scontato il consenso della persona con cui si ha una relazione e il 48% ritiene che in una relazione intima sia difficile dire di no ad un rapporto sessuale se richiesto dal/la partner.

La soluzione: il dialogo, l’educazione affettiva, e il supporto istituzionale

Dall’indagine di Save the Children, si notano anche aspetti positivi, primo fra tutti l’incremento di interesse dai parte degli adolescenti verso le tematiche di genere. Il 58% degli adolescenti dichiara che negli ultimi tempi è diventato più sensibile ai temi di genere e il 43% ritiene che sarebbe utile uno sportello psicologico a scuola per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Il lavoro di sensibilizzazione a scuola però, isolato dal contesto familiare, digitale e istituzionale non è sufficiente. Gli adolescenti hanno bisogno di essere ascoltati, compresi e supportati in ogni sfera sociale e affettiva durante il loro percorso di crescita. È importante denunciare, creare una rete solida attorno alla quale ognuno possa sentirsi a suo agio, sicuro, protetto e creduto. Per questa ragione è necessario diffondere a tappeto la conoscenza dei percorsi e degli strumenti di aiuto, a partire dal numero verde 1522, e promuovere nelle scuole punti di ascolto e di orientamento.

“È indispensabile un impegno sistematico e organico del quale gli adolescenti possano sentirsi protagonisti”, ha commentato infine Raffaela Milano, Direttrice Ricerche e Formazione di Save the Children.

di Aurora Cusumano

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!