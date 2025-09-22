Arera, verso il nuovo collegio. Adiconsum scrive ai presidenti di Camera e Senato

Fra circa un mese dovrà essere rinnovato il collegio dell’Arera, l’Autorità per energia, reti e ambiente. Adiconsum: “I ritardi della politica per le nomine dell’Arera non fanno bene ai cittadini-consumatori e alle imprese”

Un appuntamento importante per le associazioni dei consumatori sarà, da qui a circa un mese, la nomina del nuovo collegio di Arera, l’Autorità per energia, reti e ambiente. È l’Autorità indipendente che si occupa di regolazione e controllo in temi cruciali quali energia elettrica, gas naturale, acqua, rifiuti.

Verso il rinnovo dei componenti Arera

Il rinnovo del collegio dell’Arera dovrebbe arrivare fra circa un mese, salvo ulteriore rinvio. La scadenza naturale era fissata al 9 agosto; attualmente il collegio è in regime di prorogatio per consentire la continuità dell’attività amministrativa. In vista di questo appuntamento, Adiconsum ha scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato.

“I ritardi della politica per le nomine dell’Arera non fanno bene ai cittadini-consumatori e alle imprese – spiega Adiconsum – Servono esperti di alto profilo per tutelare consumatori e imprese nelle transizioni dei servizi essenziali”

L’Autorità è composta da un presidente e quattro componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri competenti e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari. Presidente e componenti restano in carica per sette anni e non sono rinnovabili.

Servizi essenziali per i consumatori

Le nomine sono attese anche perché l’Autorità si occupa di servizi essenziali, che hanno un forte impatto sulla vita delle famiglie. Sul tavolo ci sono i costi dell’energia, la transizione energetica, il tema sempre rovente delle bollette. Adiconsum ha scritto ai presidenti di Camera e Senato invitando politica e istituzioni a “un impegno condiviso per un’Arera rinnovata e al servizio del Paese”.

“In una lettera a loro indirizzata – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – abbiamo espresso la nostra profonda preoccupazione per i costi delle bollette e per la futura regolazione delle transizioni in corso, che richiedono una governance attenta e mirata. In questo scenario, i cittadini e i consumatori assumono un ruolo centrale come protagonisti attivi del cambiamento epocale, e non più come meri spettatori passivi”.

“Ecco perché, a nostro avviso – prosegue De Masi – è giunto il momento che il futuro Collegio si avvalga anche di collaborazioni provenienti dal mondo del sociale. Questo per accompagnare i repentini processi di trasformazione dei settori regolati, promuovendo concretamente l’efficienza e la diffusione di servizi essenziali con adeguati livelli di qualità, attraverso attività di consultazione, regolazione, monitoraggio e controllo, e per formulare nuove proposte consultive, economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibili”.