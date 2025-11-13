Bonus elettrodomestici, dal 18 novembre al via le domande

Al via dal 18 novembre le domande per il bonus elettrodomestici. Dalle 7.00 di martedì 18 novembre i consumatori potranno dunque presentare la domanda di adesione al contributo attraverso l’app IO oppure sul sito dedicato www.bonuselettrodomestici.it.

Bonus per elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Il Bonus elettrodomestici è un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica da parte degli utenti che sostituiscono apparecchiature obsolete. L’obiettivo è favorire il risparmio energetico e promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi.

Dopo una prima fase, dedicata alla registrazione di produttori e venditori sulla piattaforma dedicata, scatterà ora la seconda che più interessa gli utenti e i consumatori. Si potrà cambiare un elettrodomestico con una delle seguenti categorie: lavatrici e lavasciuga, forni, cappe da cucina, lavastoviglie, asciugabiancheria, frigoriferi, congelatori e piani cottura. L’elenco degli elettrodomestici ammessi al contributo è disponibile online.

Quanto vale il voucher

Il voucher copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica. Una volta approvata la richiesta, il bonus sarà disponibile per 15 giorni dall’attivazione.

Per il 2025, le risorse complessive destinate agli utenti finali ammontano a 48,1 milioni di euro, a valere sul fondo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La campagna informativa di produttori e distributori

Per l’avvio di questa misura, le associazioni APPLiA Italia, che rappresenta i produttori di apparecchi domestici e professionali, e AIRES Confcommercio, che riunisce le principali catene di distribuzione di elettronica ed elettrodomestici, annunciano un’attività congiunta di comunicazione rivolta ai consumatori, per promuovere l’uso consapevole del bonus elettrodomestici e valorizzarne i benefici. La campagna prevede una pianificazione radiofonica nazionale su RTL 102.5, oltre a una serie di azioni informative sui canali digitali delle due organizzazioni. Le due associazioni auspicano che il bonus possa essere rifinanziato e stabilizzato nel tempo, diventando “uno strumento strutturale di politica industriale e ambientale”.

“Il bonus elettrodomestici rappresenta un segnale concreto di sostegno a un mercato in difficoltà, incentivando al tempo stesso la produzione europea, poiché la misura è riservata esclusivamente ai prodotti realizzati all’interno dell’Unione”, affermano in una nota.

Commenta Stefano Pasini, presidente di APPLiA Italia: “Il bonus elettrodomestici rappresenta una misura intelligente e concreta: sostiene i consumatori nel rinnovamento tecnologico, riduce i consumi energetici e valorizza le produzioni europee. È un esempio virtuoso di politica industriale e ambientale che rafforza la competitività del settore. In un momento in cui l’industria europea degli elettrodomestici affronta sfide globali sempre più complesse, è fondamentale che le politiche pubbliche continuino a sostenerla con strumenti efficaci come questo, capaci di stimolare la domanda interna e di difendere il valore del lavoro e della produzione sul nostro continente.” Per Andrea Scozzoli, presidente di AIRES Confcommercio, “il bonus elettrodomestici è una boccata d’ossigeno per il comparto e per tutto il sistema paese”.