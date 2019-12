Buon Natale a tutti noi! Buon Help, Consumatori!

Buon Natale da Help Consumatori

Cari lettori, questo Natale e questo fine 2019 hanno un significato particolare per noi di Help.

Siamo impegnati da 15 anni nell’informazione utile per voi consumatori, cercando di aiutarvi ad affrontare i mille problemi quotidiani, a superare gli ostacoli che incontrate nella vostra vita di contribuenti, di utenti dei servizi, di viaggiatori, di pazienti della sanità, di risparmiatori.

Ogni volta che ci scrivete per ringraziarci e incoraggiarci a continuare nel nostro ruolo di “difensori dei diritti”, abbiamo la consapevolezza di svolgere nel nostro piccolo un ruolo importante.

Questo ci dà ulteriore forza per continuare in un lavoro che non è semplice e costa la fatica di un aggiornamento continuo, la ricerca quotidiana di notizie da valorizzare, di cronache da raccontare, di consigli e informazioni giuste da sottoporre a chi ci legge.

Un mese fa abbiamo lanciato un progetto di raccolta fondi, attraverso la piattaforma “Produzioni dal basso” gestita da Banca Etica, che promuove progetti meritevoli di essere sostenuti perché di riconosciuto valore sociale e culturale.

HELP, CONSUMATORI!, il nostro progetto, ha ottenuto di essere promosso da questa piattaforma

Abbiamo bisogno del vostro sostengo finanziario per continuare a lavorare in totale trasparenza e piena libertà, avendo come stella polare soltanto il diritto dei consumatori.

Vi chiediamo un piccolo contributo che può diventare un importante volano per consolidare la nostra cooperativa di giornalisti, arricchire gli strumenti tecnologici al vostro servizio, migliorare l’efficacia della nostra comunicazione e informazione.

Potete offrirci anche meno di un caffè al mese (bastano 10 €…ma speriamo che siate anche più generosi!) per contribuire a fare di Help Consumatori uno strumento più efficace, più conosciuto, più autorevole.

Auguri a tutti noi per un Buon Natale e un Felice 2020!

Auguri a tutti noi per un Buon Help,Consumatori!

Antonio, Sabrina, Elena, Silvia

Per sostenere il progetto HELP, CONSUMATORI! andate al link https://www.produzionidalbasso.com/project/help-consumatori/