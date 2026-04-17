Assicurazioni, Dallbogg: estensione del divieto di sottoscrivere nuovi contratti

Ci sono novità sull’impresa assicurativa bulgara Dallbogg: Life and Health. L’Autorità di vigilanza bulgara (Financial Supervision Commission) il 2 aprile 2026 ha imposto alla Dallbogg il divieto di concludere nuovi contratti assicurativi o di riassicurazione in tutti i rami assicurativi, di estendere la durata dei contratti conclusi e di ampliarne la copertura. La decisione non pregiudica le polizze finora stipulate.

A renderlo noto in Italia è l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) che già lo scorso febbraio aveva segnalato di aver ricevuto numerose segnalazioni sulla compagnia, sottoposta dal 1° luglio 2025 al divieto di stipulazione di nuovi contratti e di rinnovo di quelli esistenti nei territori degli altri Paesi europei, inclusa l’Italia.

L’Ivass spiega che il nuovo provvedimento di divieto, in continuità con quelli precedentemente adottati il 1° luglio 2025 e il 1° ottobre 2025 , è finalizzato alla tutela degli interessi degli assicurati e alla salvaguardia della solvibilità dell’impresa e si fonda su violazioni della condotta di mercato e della normativa bulgara. Il divieto è soggetto a un’applicazione immediata e rimarrà in vigore fino all’eliminazione delle violazioni.

La DallBogg, compagnia assicurativa bulgara sottoposta alla vigilanza della FSC, è operativa in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, prevalentemente nel ramo RC auto e, in misura minore, nel ramo cauzioni. Ulteriori dettagli potranno essere reperiti sul sito dell’ Autorità di vigilanza bulgara. Per informazioni e assistenza è inoltre possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori IVASS, numero verde 800 – 486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:30.