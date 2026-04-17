Bonus nuovi nati 2026, domande al via

Al via il Bonus nuovi nati 2026. Nei giorni scorsi l’INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2026: è il contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Per le adozioni o l’affidamento preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

Come accedere al Bonus

Per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno Unico e Universale, non superiore a 40.000 euro.

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall’evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo). La presentazione oltre il termine comporta la decadenza dal diritto al Bonus. Per gli eventi, nascite o adozioni avvenuti prima dell’apertura del servizio, la domanda deve essere presentata entro il 12 agosto 2026, poiché i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del Messaggio INPS n. 1268/2026.

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori; nel caso di genitori non conviventi, la domanda deve essere presentata dal genitore residente con il minore.

La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite:

sito INPS ( www.inps.it

app INPS Mobile

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Per maggiori informazioni consultare la Circolare n. 45 del 10 aprile 2026.