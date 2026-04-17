Intelligenza artificiale, al via il tour di eventi del progetto “Tu che ne sAI?”

L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana, dai servizi personalizzati alle esperienze digitali fino ai dispositivi domestici. Ma quanto i cittadini conoscono davvero questa tecnologia? Quali rischi e benefici percepiscono? E quali aspettative nutrono rispetto al suo sviluppo futuro? Per scoprirlo è stato lanciato il progetto “Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti”, promosso da U.Di.Con., ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Unione Nazionale Consumatori e finanziato dal MIMIT D.D. 12 maggio 2025.

L’evento del 20 aprile

L’iniziativa propone anche riderci su, giocare con gli algoritmi e interagire attivamente sul tema attraverso l’improvvisazione teatrale. Così il prossimo 20 aprile, alle 17.00, U.DI.Con inaugura a Roma una serie di eventi per parlare di intelligenza artificiale tramite l’interazione con il pubblico, l’improvvisazione teatrale e l’intervento di un esperto in materia

L’iniziativa prevede una performance teatrale interattiva della compagnia Areamista, tra improvvisazione e momenti di Stand-up comedy, intitolata “improvvisIAmo?”, durante la quale il pubblico sarà coinvolto nella rappresentazione di situazioni quotidiane per comprendere il funzionamento degli algoritmi di profilazione. A seguire, l’Avvocato Dario Giordano (Responsabile Ufficio legale e Relazioni Esterne Udicon), approfondirà il nuovo quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale, illustrando le principali novità introdotte dall’AI Act in termini di responsabilità e tutela dei consumatori.

Tra i temi al centro dell’incontro: deepfake, truffe digitali, furti di identità, uso improprio dei dati personali e rischi legati alla manipolazione dell’opinione pubblica, con particolare attenzione alla tutela di studenti e docenti. L’evento sarà totalmente inclusivo grazie alla presenza di un interprete LIS.