Intelligenza artificiale, al via il tour di eventi del progetto “Tu che ne sAI?”
Il 20 aprile parte il tour di eventi del progetto “Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti”, promosso da U.Di.Con., ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori
L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana, dai servizi personalizzati alle esperienze digitali fino ai dispositivi domestici. Ma quanto i cittadini conoscono davvero questa tecnologia? Quali rischi e benefici percepiscono? E quali aspettative nutrono rispetto al suo sviluppo futuro? Per scoprirlo è stato lanciato il progetto “Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti”, promosso da U.Di.Con., ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Unione Nazionale Consumatori e finanziato dal MIMIT D.D. 12 maggio 2025.
L’evento del 20 aprile
L’iniziativa propone anche riderci su, giocare con gli algoritmi e interagire attivamente sul tema attraverso l’improvvisazione teatrale. Così il prossimo 20 aprile, alle 17.00, U.DI.Con inaugura a Roma una serie di eventi per parlare di intelligenza artificiale tramite l’interazione con il pubblico, l’improvvisazione teatrale e l’intervento di un esperto in materia
L’iniziativa prevede una performance teatrale interattiva della compagnia Areamista, tra improvvisazione e momenti di Stand-up comedy, intitolata “improvvisIAmo?”, durante la quale il pubblico sarà coinvolto nella rappresentazione di situazioni quotidiane per comprendere il funzionamento degli algoritmi di profilazione. A seguire, l’Avvocato Dario Giordano (Responsabile Ufficio legale e Relazioni Esterne Udicon), approfondirà il nuovo quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale, illustrando le principali novità introdotte dall’AI Act in termini di responsabilità e tutela dei consumatori.
Tra i temi al centro dell’incontro: deepfake, truffe digitali, furti di identità, uso improprio dei dati personali e rischi legati alla manipolazione dell’opinione pubblica, con particolare attenzione alla tutela di studenti e docenti. L’evento sarà totalmente inclusivo grazie alla presenza di un interprete LIS.