Come fare per... proteggere i propri dati personali anche in vacanza (Foto di Stefan Schweihofer da Pixabay )

In vacanza non dimenticarti di mettere la privacy in valigia: questo il consiglio del Garante Privacy, che ha pubblicato una guida su come tutelare i propri dati personali durante le vacanze estive. Ecco i consigli su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, uso di social network e reti wifi non protette (qui il vademecum completo).

Proteggere i dati personali in vacanza, i social network

Non tutti – ricorda il Garante – vogliono apparire online, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi si trovano durante le ferie estive. Per questo motivo se si postano foto o video in cui compaiono altre persone, è sempre meglio prima accertarsi che queste siano d’accordo.

Per quanto riguarda i minori è bene essere sempre consapevoli che le immagini pubblicate on line possono finire anche nelle mani di malintenzionati: meglio quindi evitare di “postarle” oppure rendere irriconoscibile il viso del minore. Altra possibilità è quella di limitare le impostazioni di visibilità delle immagini alle sole persone fidate.

Inoltre, per una maggiore riservatezza, il suggerimento è disattivare le opzioni di geolocalizzazione di smartphone e tablet (se non indispensabili per specifici servizi), oltre a quelle dei social network e delle app utilizzate.

Attenzione anche ai malintenzionati. Postando sui social network informazioni sulle vacanze si potrebbe far sapere che in casa non c’è nessuno. Il suggerimento di base è quello di evitare sempre di diffondere online informazioni molto personali, come l’indirizzo di casa o le foto del proprio appartamento. Altra precauzione importante è anche quella di evitare di lasciare online indicazioni (anche indirette) sul fatto che si è partiti.

I consigli per l’uso sicuro di internet

In vacanza, inoltre, può capitare di utilizzare il computer di un Internet caffè o una postazione web messa a disposizione dall’albergo per controllare l’e-mail personale, stampare biglietti di viaggio o consultare i social: in questi casi è importante ricordare – una volta terminata la navigazione – di “uscire” dagli account, rimuovendo così ogni impostazione che consenta di salvare le proprie credenziali nei browser di navigazione.

Inoltre, se non si è certi degli standard di sicurezza impostati per proteggere il wi-fi da virus e rischi di intrusione, è meglio adottare alcune accortezze, come evitare di accedere a servizi che richiedono credenziali di accesso (ad esempio posta elettronica, social network), fare acquisti online con la carta di credito oppure accedere all’home banking.

Attenzione a smartphone e tablet

Un consiglio, infine, riguarda smartphone e tablet, che talvolta durante le vacanze vengono smarriti o rubati.

In generale, raccomanda il Garante, è opportuno non conservare mai dati troppo personali sui device (ad esempio, password o codici bancari) e prendere altre piccole precauzioni, come quella di evitare che i browser e le app memorizzino le credenziali di accesso a siti e servizi (come posta elettronica, social network, e-banking).

Inoltre prima di partire, se non si ha già l’abitudine di farlo periodicamente, potrebbe inoltre essere utile fare un backup di tutte le informazioni (numeri di telefoni, foto).

