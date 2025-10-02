Ecommerce, i consumatori scelgono i marketplace

Gli acquisti online viaggiano soprattutto sui marketplace. Nel 2024 il 78% dei consumatori italiani ha effettuato acquisti sui principali marketplace come Amazon, mentre il 63% prevede di aumentare la propria attività su queste piattaforme nel corso del 2025. I marketplace digitali guidano dunque la crescita dell’ecommerce in Italia e la previsione è quella di un aumento anche nei prossimi anni.

Le tendenze dell’ecommerce

L’analisi viene dall’’Ecommerce Delivery Benchmark Report 2025 di Packlink, che raccoglie le tendenze globali del commercio e dunque anche degli acquisti online. Fra le tendenze dell’ecommerce c’è inoltre la crescita di marketplace dell’usato come eBay e Vinted, che hanno guadagnato popolarità tra gli acquirenti locali.

“L’Italia – spiega il report – è al secondo posto in Europa (dopo la Spagna) per intenzione di acquisto su queste piattaforme, con quasi la metà dei consumatori che prevede di aumentarne l’utilizzo nel corso dell’anno”.

Fra le tendenze dell’ecommerce e i cambiamenti che avranno, e già hanno, un ruolo nel rimodellare i comportamenti di consumo rientrano inoltre “l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’esperienza di acquisto, il boom del social commerce e le crescenti aspettative dei consumatori in termini di servizio, velocità e comodità”.

I consumatori italiani non sono solo alla ricerca del prezzo migliore ma di esperienze di acquisto personalizzate e fluide. E così il 65% si dice disposto a cambiare brand se trova opzioni di consegna più convenienti, mentre il 51% afferma che lo farebbe se un brand non soddisfa le loro aspettative.

«La crescita dei marketplace riflette un profondo cambiamento nel modo in cui i consumatori fanno acquisti – commenta Noelia Lázaro, Direttrice Marketing di Packlink – Non si tratta più solo di comodità, ma anche di fiducia, trasparenza e reattività. Le aziende che sapranno adattarsi rapidamente a queste aspettative saranno quelle che guideranno il futuro dell’e-commerce in Italia e non solo».