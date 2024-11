Autorità ed esperti a confronto in un webinar sull’educazione finanziaria. Appuntamento online il 13 novembre con l’iniziativa di Codici

Educazione finanziaria, risorsa per i consumatori. Il 13 novembre webinar Codici (Foto Pixabay)

“Educazione Finanziaria, una risorsa preziosa per i consumatori”: è il titolo del webinar organizzato dall’associazione Codici che si terrà mercoledì 13 novembre alle ore 16. Il seminario online vedrà la partecipazione di autorità ed esperti del settore, che faranno una riflessione su un tema di grande attualità e notevole rilevanza, fornendo indicazioni per fronteggiare un contesto generale segnato da forti incertezze e continui e repentini cambiamenti. Tutto questo proprio in occasione del Mese dell’educazione finanziaria, ricco di appuntamenti ed eventi sulla formazione dei cittadini.

Ad aprire i lavori sarà il Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, a cui farà seguito l’intervento di Letizia Giorgianni, Componente della Commissione Bilancio della Camera e protagonista di diverse iniziative a tutela dei consumatori proprio in ambito finanziario. “Oggi saper investire bene i propri risparmi è fondamentale – dichiara la deputata –, soprattutto in un periodo di inflazione alimentata dagli scenari di guerra e dall’incertezza globale. È tempo di ripensare l’educazione finanziaria puntando su una vera guida alla pianificazione e alla protezione dei nostri risparmi. Solo così possiamo combattere l’erosione della ricchezza delle famiglie, messa a rischio proprio dall’inflazione”.

Il webinar proseguirà con gli interventi di Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela clientela e educazione finanziaria della Banca d’Italia, Stefano Santin, componente del Comitato Edufin, Marco Festelli, Presidente di Confconsumatori, Gabriele Melluso, Presidente di Assoutenti, e degli avvocati Rosa Cervellione e Marcello Padovani, esperti di diritto bancario.

Sarà possibile seguire il webinar sul canale YouTube dell’associazione Codici a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=jtO2HP1WRGA.

