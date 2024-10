Novembre, al via il Mese dell’educazione finanziaria

“Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”: con questo slogan prende il via il 1° novembre il Mese dell’educazione finanziaria, giunto alla settima edizione

“Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Con questo slogan, un invito a dedicare tempo alla formazione sui temi della finanza per prendere decisioni consapevoli e per far fronte a eventuali imprevisti, prende il via il 1° novembre la Settima Edizione del Mese dell’educazione finanziaria.

L’appuntamento è promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin). Le attività si svolgeranno nell’arco dell’intero mese di novembre e prevedono eventi online e in tutta Italia. Sono confermati due appuntamenti che si svolgono nell’ambito del mese: la settimana dell’educazione previdenziale, in programma dal 18 al 24 novembre, e la giornata dell’educazione assicurativa.

In programma seminari, webinar, laboratori didattici, giochi, in presenza e online, dal 1° al 30 novembre.

“L’economia è di tutti e per tutti”

Fra i vari eventi online c’è il ciclo di appuntamenti “L’economia è di tutti e per tutti! Percorsi e strumenti di educazione finanziaria e di accesso ai servizi” che ABI (Associazione bancaria italiana) e FEduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio) organizzano nel mese dell’educazione finanziaria.

Le iniziative, che mirano a divenire un appuntamento periodico annuale, toccano tematiche di interesse per le banche e i consumatori, quali la sostenibilità sociale, il dialogo con la banca in modo sicuro anche per prevenire possibili truffe e il contrasto alla violenza economica.

Il calendario prevede i seguenti eventi: “ESG: approfondiamo insieme il valore e le opportunità della Sostenibilità Sociale”, in programma il 4 novembre; “Dialogare con la banca in modo sicuro: cosa c’è da sapere, anche per prevenire possibili truffe” in agenda il 18 novembre e l’evento “L’Emancipazione femminile passa anche attraverso la gestione consapevole del denaro” che si svolgerà il 25 novembre.

