Energia e prezzi, Consumatori: presto nuove iniziative e assemblea pubblica a ottobre

«Ci prepariamo a iniziative per protestare in tutta Italia contro il caro-energia e l’emergenza prezzi, coinvolgendo anche sindacati e il mondo dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato e del commercio», annuncia il presidente Adoc Roberto Tascini. Prevista un’assemblea pubblica il 18 ottobre

I consumatori si preparano a nuove iniziative insieme alle altre forze sociali contro le difficoltà che le famiglie stanno vivendo, l’aumento dei prezzi al consumo e il caro energia che pesano come macigni sugli assetti e i bilanci familiari. Il prossimo appuntamento, stando a quanto annuncia l’Adoc, è un’assemblea pubblica indetta per il prossimo 18 ottobre.

«Insieme ad altre 15 associazioni dei consumatori e degli utenti (Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Mdc, Movimento Consumatori, Udicon, Utenti Tv) abbiamo fatto proposte e chiesto misure da adottare a quello che sarà il nuovo governo, contrastare l’aumento dei prezzi al consumo e frenare il caro-energia», ricorda Roberto Tascini, presidente dell’Adoc.

«Ci prepariamo a iniziative per protestare in tutta Italia contro il caro-energia e l’emergenza prezzi, coinvolgendo anche sindacati e il mondo dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato e del commercio», prosegue Tascini.

Adoc: assemblea pubblica il 18 ottobre

È stata indetta, infatti, una grande assemblea pubblica aperta a tutte le forze sociali il prossimo 18 ottobre per “condividere ragioni e modalità delle iniziative da attuare sul territorio e un pacchetto di misure da presentare al nuovo Governo”, dice l’Adoc.

«Nei prossimi mesi – si legge nel documento delle 16 associazioni dei consumatori e degli utenti – milioni di famiglie dovranno fare i conti con gli aumenti delle bollette di luce e gas e con i prezzi dei generi alimentari in continua ascesa, rincarati in media del 10,5%, mentre moltissime piccole e medie imprese si trovano schiacciate da costi per l’approvvigionamento di materie prime e di energia divenuti insostenibili. Tutto ciò – ribadisce la nota – produce effetti a cascata molto negativi sull’economia e la società con la chiusura di migliaia di attività e licenziamenti per centinaia di migliaia di lavoratori, mentre l’Istat richiama l’attenzione sull’incombente rischio di povertà relativa per quasi un quarto della popolazione italiana».

Le misure finora adottate non sono state sufficienti davanti a una situazione che sta peggiorando. Rimane anche il problema del piano di emergenza energetica per l’inverno e con la minaccia di razionamento del gas.

«Abbiamo bisogno – dice Tascini – di interventi strutturali e non di interventi tampone. Basta con la politica dei bonus che disperdono risorse molto spesso a pioggia. Cresce il numero delle famiglie in povertà energetica, che oramai sono più di 4 milioni. Occorrono interventi mirati e più efficaci per le fasce più deboli della popolazione e a sostegno degli esercizi commerciali e delle imprese che rischiano di chiudere».

La piattaforma dei consumatori e la protesta delle pentole vuote

Già nei mesi scorsi le associazioni dei consumatori avevano presentato un pacchetto di misure per contrastare rincari e speculazioni e salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie. Sulla base di quella piattaforma, sono scese in piazza il 10 giugno con la “protesta delle pentole vuote” e una serie di richieste precise, dalla riduzione del peso degli oneri di sistema che gravano sulle bollette all’eliminazione dell’applicazione dell’IVA sulle accise sui carburanti, dalla revisione del sistema tariffario all’istituzione di un Fondo di contrasto della povertà energetica, dal controllo sui prezzi alla lotta contro i fenomeni speculativi.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!