Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 19 al 23 gennaio, con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana, in breve

Mercosur, Groenlandia, diritti dei passeggeri aerei, medicinali critici fra i temi affrontati in Europa e in occasione della Plenaria di Strasburgo.

Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta del parere della Corte di giustizia nei confronti dell’accordo Ue-Mercosur, che crea un’area di libero scambio per 700 milioni di consumatori. L’intesa si basa sulla progressiva eliminazione dei dazi all’esportazione da parte dell’Europa e può dunque aprire ai prodotti europei il mercato sudamericano. Fra le critiche principali ci sono quelle del mondo agricolo, che teme l’arrivo di importazioni a prezzi bassi, e il timore generalizzato di un arrivo di prodotti a basso costo o di minor qualità per la presenza di regole meno stringenti su tracciabilità dei prodotti, ambiente, prodotti fitosanitari, benessere animale. Gli agricoltori sono infatti scesi in piazza per protestare contro l’accordo.

La settimana europea si apre con Olof Gill, portavoce della Commissione europea, durante l’incontro quotidiano della Commissione con la stampa: si è espresso riguardo alle tensioni geopolitiche in corso nell’Artico, tra minacce alla Groenlandia e di dazi all’Europa da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Lunedì 19 gennaio inoltre ha preso il via la sessione plenaria all’europarlamento di Strasburgo.

In un punto stampa il Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, si è concentrato sui cambiamenti in corso a livello di relazioni commerciali, parlando dei trattati Ue-Mercosur e mutuali interessi tra Ue-Usa, nonché di politica estera, sottolineando l’importanza di un’Europa unita. Lo stesso giorno, durante le Commissioni congiunte di Sviluppo Regionale, il commissario per l’Agricoltura Cristophe Hansen ha parlato di Mercosur. Il commissario europeo Commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič, ha definito “storico” il risultato ottenuto con il Mercosur.

Il 20 gennaio, nel corso della manifestazione degli agricoltori tenutasi a Place de Bordeaux, il presidente della Confederazione italiana agricoltori Cristiano Fini ha ribadito la richiesta di maggiori garanzie per produttori e cittadini nell’ambito degli accordi Ue-Mercosur. Nella stessa occasione, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha sottolineato anche l’importanza di garantire la qualità dei prodotti.

Nel merito della discussione dei diritti dei passeggeri che scelgono di viaggiare in aereo, l’eurodeputato Matteo Ricci ha sottolineato l’importanza di mettere al primo posto i cittadini e non gli interessi delle compagnie aeree.