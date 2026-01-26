Pronti a contare, il 26 febbraio il convegno sui risultati dell’indagine

Il 26 febbraio a Roma verranno presentati i risultati del questionario online realizzato nell’ambito del progetto “Pronti a contare”. Migliaia i cittadini che hanno partecipato. Focus su credito al consumo, pagamenti digitali, buy now pay later e rischi di sovraindebitamento

Si svolgerà il prossimo 26 febbraio la presentazione dei risultati del questionario “Pronti a contare? Da 1 a 10, quanto conti bene i tuoi soldi?” lanciato nelle settimane scorse nell’ambito del progetto “Pronti a contare”, l’iniziativa di educazione finanziaria finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Adiconsum (capofila), Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino.

Migliaia i consumatori che hanno partecipato alla compilazione del questionario anonimo, parte del progetto dedicato alla diffusione di una cultura responsabile nell’utilizzo del credito al consumo.

Credito al consumo, abitudini e conoscenze

L’obiettivo del questionario era infatti quello di fotografare abitudini, conoscenze e rischi percepiti dagli italiani quando si parla di gestione del denaro, prestiti, carte di credito, “Buy Now Pay Later” (BNPL), pagamenti digitali, microtransazioni nei videogiochi e sovraindebitamento, per poter sviluppare guide pratiche, strumenti di autovalutazione digitale, materiali educativi e una rete di sportelli più efficace per aiutare le famiglie a evitare trappole del debito.

Pronti a contare nasce infatti per rispondere a un’esigenza sempre più evidente: troppe famiglie italiane fanno ricorso al credito al consumo (prestiti personali, carte di credito, “buy now pay later”, rateizzazioni) senza una piena consapevolezza dei rischi di sovraindebitamento e senza conoscere gli strumenti più adatti per gestire al meglio le proprie finanze.

Il progetto prevede dunque un’indagine nazionale, realizzata proprio attraverso il questionario online, sulle abitudini e le conoscenze dei cittadini in materia di credito al consumo, insieme a una campagna di comunicazione multicanale, su siti e social, accompagnata da webinar e incontri territoriali con l’obiettivo di rendere semplici i concetti chiave, offrire esempi di vita quotidiana e diffondere comportamenti finanziari responsabili. Il progetto comprende inoltre un Hub comune con informazioni e contatti rivolto ai consumatori per ricevere assistenza personalizzata, una “vetrina unica online” che raccoglie e valorizza i servizi già attivi e offerti dalle associazioni partner

I risultati dell’indagine svolta attraverso il questionario verranno presentati al convegno “Pronti a contare? Da 1 a 10, quanto conti bene i tuoi soldi?” che si svolgerà giovedì 26 febbraio, dalle 10 alle 13.30, a Roma presso Experience Europa – David Sassoli.