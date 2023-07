Famiglie, Istat: nei primi tre mesi 2023 potere d’acquisto a più 3,1%

Nei primi tre mesi del 2023 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 3,2% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali è cresciuta dello 0,6%. La propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 7,6%, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. E a fronte di “una sostanziale stabilità dei prezzi (+0,1% la variazione congiunturale del deflatore implicito dei consumi), il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto del 3,1%”. Sono i dati diffusi oggi dall’Istat.

«Il potere d’acquisto delle famiglie è aumentato del 3,1% rispetto al trimestre precedente, grazie al sensibile rallentamento della dinamica dei prezzi. La propensione al risparmio delle famiglie, pur continuando il suo calo in termini tendenziali, ha segnato il primo aumento in termini congiunturali dopo diversi trimestri di diminuzione, attestandosi al 7,6%», dice l’Istat a commento dei dati contenenti reddito e risparmio delle famiglie nel primo trimestre 2023.

UNC: l’aumento del potere d’acquisto è illusione ottica

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori la crescita del potere d’acquisto è un dato positivo ma anche un’illusione ottica. Spiega il presidente dell’associazione Massimiliano Dona: «Bene che nel primo trimestre il potere d’acquisto, dopo il crollo del quarto trimestre 2022, sia tornato a crescere, ma si tratta in gran parte di un’illusione ottica. Infatti risale del 3,1% sul trimestre precedente, mentre la volta scorsa il crollo era stato ben maggiore, pari al 3,7%. Non per niente su base annua scende dello 0,3% ed è la quarta volta consecutiva che i dati tendenziali sono in territorio negativo».

La discesa dell’inflazione nei primi tre mesi dell’anno, conclude Dona, « è servita a salvare le famiglie, ma la strada da percorrere è molto lunga e non si vede ancora la luce in fondo al tunnel».

