Giornata Mondiale del Cane: sfatiamo alcuni i falsi miti

In Italia ci sono oltre 8 milioni di cani registrati, presenti in più del 40% delle famiglie. Per l’80% dei proprietari, non sono semplici animali domestici ma veri e propri membri della famiglia. Un legame forte, fatto di affetto, responsabilità e condivisione quotidiana.

Ma la convivenza con un cane richiede consapevolezza: molte informazioni che circolano sono imprecise o addirittura dannose. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del Cane, chiariamo i principali falsi miti che possono influire negativamente sulla loro salute.

Il veterinario: la fonte più affidabile

Secondo recenti ricerche, i proprietari considerano il veterinario il principale punto di riferimento per informazioni corrette sulla cura dei pet. Eppure, spesso ci si affida a consigli trovati online o a suggerimenti non professionali, che rischiano di alimentare convinzioni errate.

“Prendersi cura di un cane – spiega il dottor Di Marzio Direttore Sanitario del Policlinico Gregorio VII Gruppo Ca’ Zampa – significa investire in prevenzione, informazione e in un rapporto di fiducia con il medico veterinario. Solo così si può migliorare la qualità e la durata della vita dei nostri amici a quattro zampe.”

I 6 falsi miti più diffusi sulla cura del cane

Se il cane sembra stare bene, non serve portarlo dal veterinario Falso. Molte patologie – renali, cardiache o metaboliche – non danno sintomi nelle fasi iniziali. I controlli periodici (annuali o semestrali per i cani anziani) consentono diagnosi precoci e trattamenti efficaci. I vaccini sono solo per i cuccioli Falso. Anche i cani adulti necessitano di richiami regolari: vaccinazioni come quelle contro la leptospirosi vanno rinnovate ogni anno, in base allo stile di vita. I cani non hanno bisogno di lavarsi i denti Falso. La salute orale è fondamentale. Placca e tartaro possono provocare infezioni gravi. L’igiene dentale, a casa e in ambulatorio, previene dolori e complicazioni. La prevenzione antiparassitaria si fa solo in estate Falso. Pulci, zecche e zanzare sono attive tutto l’anno, anche d’inverno. Il cambiamento climatico ha reso necessaria una protezione costante. Se il cane ha il pelo lucido, è sicuramente sano Falso. Un mantello in apparenza sano può nascondere patologie endocrine o parassitarie. Solo esami clinici e analisi possono confermare lo stato di salute. Il cane anziano necessita di meno attenzioni Falso. L’invecchiamento richiede ancora più cura: check-up semestrali, esami mirati e diete personalizzate aiutano a gestire disturbi come artrosi o insufficienza renale, migliorando comfort e longevità.

Prendersi cura è anche informarsi

Sfatando i falsi miti nella giornata mondiale del cane e affidandosi a fonti sicure, ogni proprietario può garantire al proprio cane una vita lunga e serena. La prevenzione, la conoscenza e il supporto dei veterinari sono le chiavi per trasformare l’amore quotidiano in un gesto concreto di benessere.

In fondo, prendersi cura di un cane significa anche imparare a guardare il mondo con i suoi occhi: con fiducia, curiosità e un amore incondizionato che non smette mai di sorprenderci.