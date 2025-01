In occasione della 19esima Giornata europea della protezione dei dati personali, promossa ogni anno dal Consiglio d’Europa con il sostegno della Commissione europea e delle Autorità per la protezione dei dati personali, il Garante per la privacy ha organizzato il Convegno dal titolo “Le sfide dell’I.A. – La protezione dei dati nell’era del cambiamento”.