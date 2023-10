Non si sfugge ad Halloween. Ma quanto costa far divertire i bambini?

La festa più inquietante dell’anno è sbarcata da anni anche in Italia. Ed è diventata un richiamo soprattutto per i bambini. Halloween, la vigilia di tutti i Santi, quella ricorrenza che i nonni – diciamola tutta – faticano a inquadrare nelle “tradizioni di una volta”, si è fatta largo in Italia nella versione anglosassone con tutta la simbologia legata all’occulto, alla morte, a tratti all’horror, ed è diventata un’occasione di gioco per i bambini. Ai più piccoli piacciono due aspetti: il travestimento, con le maschere da strega, da scheletro, diavolo, vampiro o clown spaventoso, e la corsa alla porta dei vicini chiedendo “dolcetto o scherzetto”. Ma giusto per rimanere in tema, quanto costa lo “scherzetto” di mascherarsi e fare scorta di caramelle e dolcetti?

A fare due conti è Federconsumatori che analizza il costo di feste, serate a tema, travestimenti, cosmetici e dolci – l’insieme delle voci che possono far variare, e di molto, il prezzo di una festa quale Halloween. Lasciando da parte serate al ristorante e feste private a tema, che sono soprattutto affare da adulti e naturalmente hanno prezzi corposi fra affitto sala, buffet e truccatore, a quanto può ammontare la spesa per mascherare i bambini e riempire la dispensa di caramelle e dolcetti da distribuire?

Maschere e cosmetici per un make-up da brivido

Per costumi, materiali e cosmetici, per inventare maschere spaventose e inquietanti, i costi naturalmente dipendono da cosa si compra e quanto invece si ricorre al fai da te. Acquistare un costume “da brividi”, spiega Federconsumatori, richiede quest’anno una media di 53 euro per un bambino e quasi 59 per un costume da adulto. Sono voci che rincarano rispetto allo scorso anno, rispettivamente più 9% e più 11% rispetto al 2022.

Se si sceglie il noleggio, i costi variano sensibilmente a seconda delle diverse aree geografiche. L’Osservatorio evidenzia i prezzi delle maschere a Milano (65 euro), Roma (64 euro) e Napoli (43,50 euro), con un incremento di prezzo, rispetto al 2022, dal +1% al +27%.

Naturalmente l’obiettivo primario è risparmiare – soprattutto, non è necessario spendere una fortuna per mascherare i bambini. Molti dunque si inventeranno sarti e truccatori per creare costumi di Halloween fai da te. Del resto in rete spopolano video tutorial, spunti e idee, dalle più semplici alle più complesse. E per i cosmetici? Un’opzione è quella di saccheggiare il beauty delle mamme alla ricerca di matite e ombretti – rigorosamente neri – e di fiammeggianti rossetti rossi. Se invece serve comprare qualcosa, secondo Federconsumatori in base al formato del kit per il make-up i trucchi hanno un costo che va dai 12,30 euro ai 26,99 euro, con un aumento del 33% per i kit piccoli formati da un pennello e 5 colori, e del 21% per i kit grandi formati da un pennello, una spugna e 8 colori.

Dolcetti, caramelle e biscotti per Halloween

E i dolci? Come ogni ricorrenza, anche ad Halloween non si può fare a meno dei dolciumi. In questo caso, sono principalmente quelli che vanno tenuti in casa e poi distribuiti ai bambini che si avventureranno a scampanellare.

“Per non deludere i bambini che ripetono di casa in casa la frase di rito “dolcetto o scherzetto” si acquistano caramelle (costo medio 3,09 euro per una confezione da 200 grammi) e cioccolatini (costo medio 4,07 euro per una confezione da 250 grammi) da distribuire ai più piccoli – spiega Federconsumatori – Inoltre, in supermercati e pasticcerie si trovano in vendita invitanti biscotti decorati (costo medio 4,60 euro per una confezione da 200 grammi) che riproducono i simboli propri della festività, come zucche, fantasmi, cappelli di strega e pipistrelli, nonché golosissime mele stregate (costo medio 6,00 euro) ricoperte di glassa di zucchero. L’aumento medio di questi prodotti è del +22%”.

