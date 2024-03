Pasqua, Udicon-Piepoli: spesa media di 248 euro soprattutto per uova, colombe e viaggi

Italiani attenti alle tradizioni in vista dell’imminente Pasqua. Indagine Piepoli-Udicon: il 61% spenderà fino a 300 euro per uova, colomba, pranzi e viaggi

Italiani attenti alle tradizioni. Almeno in tavola. A Pasqua non mancheranno di acquistare uova di cioccolato (soprattutto per i bambini, ma non solo), colombe, carne e dolci tipici con cui imbandire la tavola e festeggiare in famiglia, con una spesa media anche piuttosto consistente. Secondo un’indagine fatta dall’Istituto Piepoli per conto dell’Unione per la difesa dei consumatori (Udicon) a Pasqua gli italiani spenderanno in media circa 248 euro. La maggioranza, oltre il 60%, mette in conto un budget fino a 300 euro ma c’è anche una fetta minoritaria di popolazione disposta a spendere fino a 500 euro.

Le spese degli italiani per Pasqua

È un budget che verrà speso soprattutto per i prodotti tipici di Pasqua, come uova di cioccolato, colombe pasquali, carne, dolci e pasta fresca, ma anche per viaggi, pranzi fuori ed escursioni.

Secondo il sondaggio Piepoli-Udicon, il 61% degli intervistati prevede di spendere meno di 300 euro, il 17% tra 301 e 500 euro e soltanto il 5% si spingerà fino a 1000 euro. Netta preferenza per prodotti tipici della tradizione pasquale come uova di cioccolato (73%), colombe (41%), carne (37%), dolci (33%) e pasta fresca (20%).

La tradizione si legge anche nel fatto che gli italiani passeranno la Pasqua soprattutto in famiglia (63%), mentre il 27% opterà per un pranzo fuori casa, magari in un ristorante o in agriturismo. Dato comprensibilmente ribaltato a Pasquetta, quando soltanto il 33% degli intervistati resterà a casa, mentre più della metà (51%) opterà per trascorrere la giornata all’aperto, confermando così una tradizione consolidata, soprattutto tra i giovani (65%).

Italiani insomma attenti alle tradizioni, commenta la presidente di Udicon Martina Donini: «È incoraggiante vedere come gli italiani mantengano un equilibrio tra il rispetto delle proprie abitudini e una moderazione nelle spese, dimostrando consapevolezza nei confronti del proprio bilancio familiare».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!