Protezione dei dati personali, domani la Giornata dedicata alla tutela della Privacy

Ricorre domani, 28 febbraio, la 17ma edizione della Giornata europea della protezione dei dati personali (o Giornata della Privacy). I dati personali delle persone vengono elaborati ogni secondo nei diversi ambiti della vita quotidiana: al lavoro, nelle relazioni con le autorità pubbliche, in ambito sanitario, durante l’acquisto di beni e servizi, durante la navigazione online. Tuttavia, non tutti conoscono i rischi associati alla protezione dei dati personali e i propri diritti.

Per questo motivo, nel 2006, il Consiglio d’Europa ha deciso di istituire una Giornata dedicata, che viene celebrata ogni anno con l’obiettivo di informare sulle questioni legate alla protezione dei dati e sulle nuove sfide, soprattutto nell’era digitale, sui propri diritti in tema di privacy e su come esercitarli.

La Giornata della protezione dei dati segna, inoltre, l’anniversario dell’apertura alla firma della Convenzione 108 , la Convenzione globale sulla protezione dei dati. Nel 2018 è stato poi adottato un protocollo di modifica che modernizza la Convenzione 108, nota come Convenzione 108+, che mira ad affrontare le sfide per la privacy derivanti dall’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Protezione dei dati personali, il GDPR

In materia di tutela della privacy, in Europa – nel 2018 – è entrato in vigore il GDPR, ossia il Regolamento generale sulla protezione dei dati, che si applica in tutti gli Stati. Ma quali sono i diritti garantiti dal Regolamento? Ce lo spiega il Garante Privacy, che ha dedicato all’argomento una serie di approfondimenti, consultabili sul suo sito.

Il GDPR garantisce, in primo luogo, il diritto all’accesso ai propri dati personali: ogni persona ha il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e – se confermato – di ottenere una copia di tali dati ed essere informato su: l’origine dei dati; le categorie di dati personali trattate; i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal Regolamento.

Il Regolamento garantisce, inoltre, il diritto alla Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati personali. Il Garante spiega che è possibile chiedere – nei casi previsti dal Regolamento – che i propri dati personali siano rettificati o cancellati, o che ne venga limitato il trattamento. La persona interessata, inoltre, può chiedere che i dati che ha fornito al titolare siano trasferiti ad un altro titolare («diritto alla portabilità»), nel caso in cui il trattamento si basi sul proprio consenso o su un contratto che ha stipulato, e venga effettuato con mezzi automatizzati.

L’utente ha diritto, poi, all’opposizione al trattamento dei propri dati personali: per motivi connessi alla propria situazione particolare, da specificare nella richiesta, oppure (senza necessità di motivare l’opposizione) nel caso in cui i dati siano trattati per finalità di marketing diretto.

Giornata della Privacy, il Metaverso tra utopie e distopie

Il Garante Privacy dedica la Giornata della protezione dei dati al Metaverso e alle sfide cruciali che il suo sviluppo pone alla tutela della privacy, con l’evento del 30 gennaio “Il Metaverso tra utopie e distopie: orizzonti e sfide della protezione dei dati”.

Obiettivo dell’evento sarà quello di approfondire le problematiche legate all’impatto che questo nuovo “habitat” digitale avrà sulle relazioni sociali e sui comportamenti dei singoli, sulle loro libertà e diritti, così come sui processi decisionali della collettività.

Il Convegno potrà essere seguito in streaming collegandosi al sito dell’Autorità oppure in presenza, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso lo spazio Esperienza Europa – “David Sassoli”, Piazza Venezia 6/7- Roma.

