Qualità della vita, in testa alla classifica Trento e Bolzano

Trento prima, Bolzano secondo e Udine terza: questo il podio delle province che guidano la classifica della Qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore. L’indagine, giunta alla 36esima edizione, fotografa il benessere nei territori sulla base di 90 indicatori sulla qualità della vita e incorona il Trentino in cima alla classifica.

Nel periodo che va dal 1990 al 2025, Trento è stata tre volte prima, tre volte seconda e nove volte terza, mentre Bolzano ha conquistato cinque volte la medaglia d’oro, dieci volte l’argento e quattro il bronzo. Bologna quest’anno è al quarto posto, Milano ottava.

Qualità della vita, Nord in alto, chiude il Sud

Nelle prime dieci posizioni su 107 province, spiega l’analisi del Sole 24 Ore, ci sono piccole province come Bergamo (vincitrice nel 2024, ora al 5° posto), Treviso, Padova e Parma.

Il rapporto del Sole 24 Ore evidenzia una risalita per grandi città metropolitane, in miglioramento rispetto all’edizione dello corso anno. In calo sono solo Bari (meno 2 in posizione 67) e Catania (meno 13 posti e in posizione 96), Firenze e Messina sono stabili rispettivamente in posizione 36 e 91.

Il Sole 24 Ore spiega che la competitività della aree metropolitane “sul piano degli affari e del lavoro, ma anche l’attrattività su quello degli studi e dell’offerta culturale, contribuiscono dunque a mitigare la presenza di disuguaglianze accentuate che rende queste aree più esposte alla polarizzazione interna”.

Roma avanza di 13 posizioni ed è 46ma, Genova sale di 11 e arriva al 43mo posto. Bologna sale di 5 posizioni ed è quarta, Milano è ottava e sale di quattro posizioni, Torinio arriva 57ma a più una posizione. Nei primi posti della classifica c’è un mix fra piccole province e aree metropolitane del Nord mentre il Sud Italia arranca e si ferma in coda.

Nonostante i punti di forza del Sud in alcuni indicatori come demografia, clima, costo della vita più accessibile, le ultime 22 città classificate sono province meridionali. Al 107mo posto chiude la classifica Reggio Calabria, preceduta da Siracusa (106), Crotone (105), Napoli (104), Caltanissetta (103), Vibo Valentia (102), Caserta (101) e Cosenza (100).