Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea dal 24 al 28 novembre, con il meglio dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La Plenaria a Strasburgo

La settimana europea si snoda fra i temi affrontati dalla Plenaria a Strasburgo. Fra questi, martedì 25 novembre viene affrontato il tema del Democracy shield. Intervengono l’eurodeputato del Partito Democratico Sandro Ruotolo, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle e l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna.

Il 25 novembre è anche la giornata contro la violenza sulle donne. Intervengono la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, Nadia Accetti, fondatrice dell’associazione Donna Donna Onlus, l’eurodeputata Carolina Morace (M5S), Valentina Palmisano (M5S), Letizia Moratti (FI), Giusi Princi(FI).

Nella stessa giornata l’eurodeputata di Alleanza verdi e sinistra Ilaria Salis affronta il tema della guerra in Sudan. L’eurodeputato Alessandro Zan parla in un’intervista a margine della sessione plenaria in merito alla decisione della Corte di giustizia Ue che stabilisce che ogni Stato membro deve riconoscere i matrimoni omosessuali contratti in un altro Paese dell’Unione.

Altro tema affrontato nel corso della settimana è quello della deforestazione. Il Parlamento europeo ha infatti votato per spostare di un anno il regolamento europeo contro la deforestazione e per semplificarne l’applicazione. La decisione introduce un anno aggiuntivo per l’adeguamento delle imprese e alleggerisce gli obblighi di due diligence, soprattutto per le piccole imprese.