Saldi estivi, si parte domani. Interessati allo shopping sei italiani su dieci

Al via domani i saldi estivi, per un giro d’affari stimato in 3,5 miliardi di euro. Consumatori sempre più multicanale e interessati ad acquistare sia online sia nei negozi fisici

Sei italiani su dieci sono “pronti” agli acquisti per i saldi estivi che partono domani. Giro d’affari stimato in circa 3 miliardi e mezzo di euro per l’evento promozionale dell’estate, le vendite di fine stagione a prezzo scontato che partiranno il 5 luglio in tutte le regioni (con l’eccezione di Trento e di Bolzano). Si conferma il gradimento dei consumatori nei confronti dei saldi, spiega Confercenti, soprattutto in un contesto di spese prudenti.

“L’alto interesse è ancora più notevole se si considera il dilagare di offerte anticipate e pre-saldi fuori dalle regole: stimiamo che 6,5 milioni di consumatori abbiano già acquistato con lo sconto prima della partenza ufficiale dei saldi”, spiega l’associazione.

«I saldi restano un momento fondamentale, sia per i consumatori sia per le imprese del dettaglio moda – commenta Benny Campobasso, Presidente di Fismo Confesercenti – Un’occasione di acquisto consapevole e conveniente da un lato, e una leva importante per il commercio – ma anche per il turismo – dall’altro. Servono però dei correttivi: bisogna fare chiarezza e porre un argine al dilagare dei presaldi irregolari, che minano la leale concorrenza, e va anche rivista la data d’avvio, oggi troppo vicina all’inizio dell’estate e quindi poco funzionale per molti operatori».

Saldi estivi, consumatore multicanale

Il tradizionale sondaggio Confesercenti-Ipsos sui saldi estivi fotografa comportamenti e orientamenti dei consumatori.

Il 62% degli italiani ha già deciso di approfittare dei saldi estivi 2025. La percentuale cresce tra le donne e tra chi vive al Sud, entrambi 67%. Un ulteriore 32% si riserva di decidere in base alla qualità delle offerte: una fetta non trascurabile che conferma come la leva promozionale sia decisiva, ma non automatica.

Quando si acquista? Circa un quarto degli intervistati farà shopping il primo fine settimana dei saldi, domani e domenica 6 luglio; il 39% lo farà la settimana successiva, escluso il weekend, e il 13% nel fine settimana del 12 e 13 luglio. Il budget medio di chi ha pianificato qualche acquisto è di circa 218 euro a persona (136 euro per chi non lavora) ma la fascia di spesa più gettonata, scelta da un quarto del campione, è quella intorno ai 100 euro.

Anche per i prossimi saldi estivi i consumatori confermano un comportamento “multicanale” e acquistano sia nei negozi fisici (che mantengono un buon 32% di clienti esclusivi, che acquisteranno solo in punto vendita fisico) sia online. Il 61% dei consumatori (ma il 69% fra i giovani) farà shopping di prodotti in saldo sia online che in negozio fisico, mentre il 7% sceglierà di fare acquisti solo online.