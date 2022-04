Uova di Pasqua e Colombe, i consumatori scelgono gusto e artigianalità

A Pasqua uova di cioccolato e colombe sono amate allo stesso modo dai consumatori e sono considerate un regalo perfetto per bambini, adulti, ma soprattutto per concedere a sé stessi un po’ di dolcezza. Lo conferma un’indagine svolta questo mese da Cortilia, che ha intervistato un campione di clienti dell’azienda sulle abitudini di acquisto durante il periodo della Pasqua.

Secondo quanto si evince dai dati raccolti, sia l’uovo di cioccolato sia la colomba si confermano due classici intramontabili da portare nelle proprie case: il 77,7% degli utenti dichiara infatti di aver acquistato almeno un uovo di Pasqua lo scorso anno e al quesito: “Hai comprato anche una colomba?”, il 70,6% risponde: “sì”.

Uova di Pasqua, il fondente in cima alle preferenze

L’uovo di cioccolato viene spesso acquistato come dono per i bambini o per amici e parenti, ma anche per sé. Tra le varianti più amate quella al cioccolato fondente, con alta percentuale di cacao (scelta “Sempre” dal 41,7%); seguono in ordine di preferenza: cioccolato al latte, fondente con cacao speciale, fondente con nocciole intere, al latte con nocciole intere. Chiude la classifica, tra le opzioni più acquistate, il fondente con granella di frutta secca.

Inoltre, il momento ideale per gustare l’uovo è “in compagnia dopo pranzo” (63,7% delle preferenze). Meno gettonato il momento della colazione (15,9%).

Il gusto e la percentuale di cacao sono i criteri ritenuti più importanti, ma vi sono anche altri aspetti che orientano la scelta delle uova di Pasqua: particolare attenzione, ad esempio, è rivolta alla sostenibilità del packaging. Il 17,5% degli interpellati indica come “Molto importante” che la confezione dell’uovo acquistato per sé sia riutilizzabile, mentre quasi il 20% ritiene “Molto importante” che sia completamente riciclabile (l’11,9% dichiara di essere disposto a pagare un prezzo fino al 30% più alto per un packaging totalmente riciclabile).

Il 15,8% segnala come “Molto importante” anche che la veste grafica dell’involucro mostri l’artigianalità della lavorazione del prodotto, il 13,2% che racconti la storia e l’origine del cacao e delle altre materie prime.

Per le uova da regalare ai bambini, invece, è necessario che la sorpresa all’interno sia unica (per il 17,6% è considerato “Molto importante”). Tra le preferite vincono le sorprese relative a personaggi dei cartoni animati o supereroi (59,4%), ma al secondo posto si piazzano quelle ecologiche (26%).

Colomba: vincono tradizione, lavorazione artigianale e ingredienti di qualità

Anche la colomba lo scorso anno è stata acquistata dal 70,6% degli utenti intervistati da Cortilia: la maggior parte dei clienti ne ha comprato almeno una per sé (54,7%) o come regalo, destinato prevalentemente agli adulti (37,5%) anziché ai bambini (7,7%).

La ricetta tradizionale con canditi è in cima alle preferenze, seguita dalla ricetta senza canditi, da quella veneziana e dalla versione farcita con cioccolato.

A differenza dell’uovo, la colomba di Pasqua viene gustata principalmente all’inizio della giornata. Il momento di consumo più indicato, infatti, è “la mattina a colazione” (55,7% delle preferenze).

In generale, anche a Pasqua è forte la scelta di prodotti artigianali, così come quella di ricette con materie prime di alta qualità. Una significativa percentuale di utenti ha dichiarato che sarebbe disposta a pagare un prezzo più alto del 30% per gustare una colomba prodotta con lavorazione artigianale o da un piccolo produttore (16,4%).

