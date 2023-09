Vacanze a settembre, Confcommercio: scelta di oltre 11 milioni di italiani

Vacanze a settembre, la scelta di oltre undici milioni di italiani. Ancora al mare, come pure nelle città d’arte e in montagna, spesso per viaggi brevi (in oltre il 60% dei casi sono uno o due pernottamenti fuori casa). Per chi può, l’estate continua a settembre e secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio-Swg saranno 11,5 milioni gli italiani che hanno scelto l’ultima parte dell’estate per partire, in viaggio per una o due volte durante il mese.

Settembre è anche un periodo che permette di abbattere molti costi, perché calano drasticamente i prezzi di voli e strutture ricettive – come ha evidenziato una recente indagine di Assoutenti, che fra l’altro rileva differenze di prezzo consistenti, che possono arrivare a un risparmio del 70% rispetto alle tariffe di agosto.

L’identikit delle vacanze a settembre

Vincoli familiari, di lavoro e di studio non favoriranno però le lunghe permanenze, evidenzia l’Osservatorio Turismo Confcommercio-Swg.

“I viaggi di sette giorni o più saranno solo il 18%, mentre quelli di uno o due pernottamenti al massimo ammonteranno a oltre il 60%. Settembre, insomma, rimane una scelta fortemente voluta dai vacanzieri e non un ripiego. Un italiano su tre lo ha definito, infatti, “il mese migliore” per visitare la destinazione prescelta e uno su quattro ha dichiarato di preferirlo perché è un mese ricco di spettacoli, eventi culturali e iniziative”.

In sei casi su dieci, il viaggio a settembre è programmato all’inizio del mese. Il budget è flessibile, con qualche spesa extra in programma. C’è ancora tanto mare nelle vacanze a settembre. Le località di mare sono infatti scelte da quattro italiani su dieci; seguono città d’arte e montagna che totalizzano il 30% delle preferenze. Fra le regioni più gettonate ci sono Liguria, Toscana, Campania, Trentino Alto Adige e Lazio. Solo il 13% degli intervistati farà viaggi all’estero. Il mezzo di trasporto principale sarà l’auto privata, scelta da sei italiani su dieci.

