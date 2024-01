Vendite al dettaglio, Istat: a novembre discount in aumento del 6,9%

Vendite al dettaglio, continua il movimento annuale che vede un aumento delle vendite in valore con una diminuzione in volume. Su base tendenziale, infatti, a novembre 2023 le vendite al dettaglio aumentano dell’1,5% in valore e registrano un calo in volume del 2,2%. Le vendite dei beni alimentari crescono del 4,1% in valore e diminuiscono del 2,0% in volume; quelle dei beni non alimentari calano sia in valore (-0,3%) sia in volume (-2,3%).

Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+5,0%), mentre registrano il calo più consistente Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-4,1%). In calo anche utensileria per la casa, prodotti farmaceutici, dotazioni per informatica, telecomunicazioni e telefonia, e cartoleria, libri giornali e riviste. In aumento abbigliamento e giocattoli.

Su base mensile, invece, a novembre 2023 le vendite al dettaglio segnalano una crescita congiunturale dello 0,4% in valore e dello 0,2% in volume. Sono in aumento le vendite dei beni alimentari in valore (+0,2%) mentre registrano una flessione quelle in volume (-0,2%); le vendite dei beni non alimentari sono, invece, in aumento in valore e in volume (rispettivamente +0,6% e +0,4%).

Vendite al dettaglio, volano i discount

Il valore delle vendite, nel confronto annuale, cresce per la grande distribuzione (+3,4%) e il commercio elettronico (+0,6%), mentre c’è una flessione per le vendite delle imprese operanti su piccole superfici (-0,3%) e le vendite al di fuori dei negozi (-0,9%). Continuano a crescere le vendite nei discount alimentari, che segnano un aumento tendenziale del 6,9% a novembre 2023 rispetto all’anno precedente e più 8,5% sull’anno (gennaio-novembre 2023 rispetto al 2022).

Spiega l’Istat: “A novembre 2023 si registra un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio in valore e in volume, determinato soprattutto dall’andamento dei beni non alimentari. A livello tendenziale, è in crescita il valore delle vendite, mentre prosegue la diminuzione dei volumi, seppur in modo più contenuto rispetto ai mesi precedenti. Tra le forme distributive sono in aumento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, le vendite della grande distribuzione (trainate dagli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare) e quelle del commercio elettronico. In calo, invece, le vendite al di fuori dei negozi e, per il quinto mese consecutivo, quelle delle imprese operanti su piccole superfici”.

