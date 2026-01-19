Bonus 2026, la guida di Assoutenti. Ecco chi rimane e chi esce di scena

Come orientarsi nell’elenco dei bonus disponibili, fra requisiti e modalità di presentazione? Nel corso del 2026 escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie, altri vengono riconfermati, mentre alcuni nuovi incentivi fanno il loro ingresso nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo. È quanto ricorda Assoutenti, che ha realizzato una guida pratica con l’elenco dei principali aiuti previsti per il 2026, i requisiti per ottenerli e le modalità pratiche per presentare la domanda. La riportiamo qui di seguito.

BONUS SOCIALE ENERGIA

Per i nuclei composti da 1-2 componenti, il beneficio per il 2026 è di 146 euro; per le famiglie con 3-4 componenti è di 186,15 euro; per le famiglie composte da più di 4 membri, il bonus è di 204,40 euro.

Requisiti: Isee fino a 9.350 euro per nuclei familiari con massimo tre figli a carico; Isee fino a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico.

Come richiederlo: è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e un’attestazione Isee valida. I dati verranno verificati attraverso il Sistema Informativo Integrato.

BONUS SOCIALE GAS

Il valore dell’incentivo varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, dell’uso che si fa del gas (acqua calda, cottura cibi, riscaldamento, oppure tutti i tipi di utilizzo), e della zona climatica in cui è localizzata la fornitura. Per la zona climatica A il bonus va da 39,16 euro per le famiglie fino a 4 componenti per l’uso di acqua calda sanitaria e/o cottura fino ai 156,4 euro (uso acqua sanitaria e/o cottura + riscaldamento) per le famiglie numerose delle zone D, E e F.

Requisiti: Isee fino a 9.350 euro per nuclei familiari con massimo tre figli a carico; Isee fino a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico.

Come richiederlo: è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e un’attestazione Isee valida. I dati verranno verificati attraverso il Sistema Informativo Integrato.

BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO

L’incentivo, non legato all’Isee, è riservato ai clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Il bonus, collegato all’extra-consumo di energia rispetto a una famiglia tipo, varia da 142,35 euro annui per le fasce di potenza fino a 3 kilowatt a 463,55 euro da 4,5 kW in su.

Come richiederlo: la domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

BONUS RISTRUTTURAZIONE

Detrazione fiscale in 10 anni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel 2026 la detrazione resterà al 50% per le abitazioni principali e con tetto di spesa da 96.000 euro, mentre per gli altri immobili lo sconto fiscale è del 36%.

Come richiederlo: attraverso la dichiarazione dei redditi, indicando le spese effettuate, allegando la documentazione richiesta (fatture, bonifici parlanti, autorizzazioni, ecc.) e rispettando le modalità di accertamento previste dall’Agenzia delle Entrate.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Detrazione fiscale del 50% in 10 anni, per un massimo di 5mila euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, collegati a interventi di recupero edilizi.

Come richiederlo: la detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

ECOBONUS

Detrazione fiscale in 10 anni per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica su tutti i tipi di immobili. Per il 2026 l’agevolazione si conferma al 50%per la prima casa e al 36% per la seconda abitazione. Limiti di spesa: 100mila euro per i lavori di riqualificazione energetica globale; 60mila euro per l’isolamento termico e i pannelli solari, la sostituzione degli infissi e dei serramenti; 30mila euro per la sostituzione degli impianti di riscaldamento.

Come richiederlo: la detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

SISMABONUS

Detrazione fiscale in 10 anni per interventi antisismici (al 50% sulla prima casa, al 36% sulle altre abitazioni, con un massimale di spesa di 96mila euro) con particolare attenzione alla sicurezza statica degli edifici, inclusi quelli situati nei centri storici.

Come richiederlo: la detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

CARTA ACQUISTI

Contributo da 80 euro per spese alimentari, sanitarie, bollette luce e gas, riservata ai cittadini con almeno 65 anni e i genitori di bambini sotto i tre anni.

Requisiti: Isee inferiore a 8.230,81 euro.

Come richiederlo: attraverso i moduli disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di Inps, Poste Italiane, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

BONUS NUOVI NATI

Contributo del valore di 1.000 euro assegnato ad ogni nuova nascita, adozione o affidamento pre-adottivo avvenuti a partire dal primo gennaio 2025.

Requisiti: Isee inferiore ai 40 mila euro.

Come richiederlo: inviando apposita domanda all’Inps.

BONUS ASILI NIDO

Contributo economico per la frequenza degli asili nido dei bambini fino a 3 anni. Il bonus è di 3.000 euro con Isee minorenni fino a 25mila euro, 2.500 euro con Isee da 25.001 fino a 40mila euro, 1500 euro con Isee superiore a 40mila euro.

Come richiederlo: inviando apposita domanda all’Inps.

BONUS MAMME LAVORATRICI

Agevolazione fino a 720 euro annui in favore delle lavoratrici madri, con l’obiettivo di favorire la genitorialità e l’occupazione femminile.

Requisiti: reddito da lavoro non superiore a 40mila euro; essere dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, autonome o professioniste con 2 figli (di cui il più giovane under 10); dipendenti a tempo determinato, autonome o professioniste con almeno 3 figli (di cui il più giovane under 18).

Come richiederlo: tramite il datore di lavoro, comunicando il numero dei figli e i codici fiscali degli stessi

BONUS LIBRI SCOLASTICI

Contributo finalizzato all’acquisto dei libri di testo adottati ufficialmente dalle scuole e inseriti nelle liste ministeriali. È destinato agli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado: licei, istituti tecnici e professionali. Requisiti: Isee inferiore a 30mila euro.

Come richiederlo: attraverso il proprio Comune di residenza.

BONUS SCUOLE PARITARIE

Contributo da 1.500 euro destinato alle famiglie che decidono di iscrivere i propri figli a una scuola paritaria (scuole medie o il primo biennio delle scuole superiori).

Requisiti: Isee fino a 30mila euro.

Come richiederlo: presentando una domanda online attraverso il portale del MIM.

BONUS PSICOLOGO

Incentivo finalizzato a sostenere la spesa delle sedute di psicoterapia, fino a un massimo di 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro; 1.000 euro con Isee tra 15 e 30mila euro; 500 euro per Isee tra 30 e 50mila euro.

Come richiederlo: tramite il portale Inps.

CARTA DEDICATA A TE

Contributo da 500 euro a nucleo familiare per l’acquisto di beni di prima necessità.

Requisiti: Isee fino a 15mila euro.

Come richiederla: i beneficiari della Carta Dedicata a Te vengono individuati dall’INPS e dai Comuni, che si occuperanno di comunicare l’assegnazione e la modalità di ritiro, possibile presso tutti gli Uffici Postali.

Bonus che spariranno

Nel 2026 ci sono alcuni bonus che usciranno di scena.

SUPERBONUS: detrazione fiscale al 65% in 10 anni per interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico. Nel 2026 la misura non è stata prorogata salvo casi specifici, come ad esempio per interventi nelle zone terremotate.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: addio alla detrazione fiscale del 75% in 10 anni per gli interventi finalizzati al superamento o all’abbattimento delle barriere architettoniche.

CARTA CULTURA E CARTA DEL MERITO: incentivo per i maturandi per l’acquisto di biglietti teatrali, cinema e spettacoli dal vivo, libri, musica, musei, mostre ecc.; sarà sostituita dalla Carta Valore Cultura assegnata nel 2027.

BONUS COLONNINE DI RICARICA: stop all’agevolazione per le utenze domestiche e per imprese e professionisti che copriva l’80% della spesa per l’acquisto e la messa in opera di colonnine di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.

BONUS SPORT: sparisce il contributo da 300 euro per attività sportive o ricreative al di fuori della scuola per i figli di età compresa nella fascia 6-14 anni.