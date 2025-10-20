Sciroppi per bambini contaminati da sostanza tossica, allarme OMS nel Sud-Est asiatico

L’Organizzazione mondiale della sanità ha diramato l’allerta per tre sciroppi per bambini, prodotti in India, risultati contaminati da glicole dietilenico, sostanza tossica e potenzialmente letale. Non ci sono prove di esportazioni illegali ma l’OMS invita a sorvegliare le catene di approvvigionamento informale

Sciroppi per bambini contaminati da una sostanza tossica e letale, il glicole dietilenico, L’Organizzazione mondiale della Sanità ha diramato un’allerta su tre medicinali liquidi orali contaminati, identificati in India e contenenti principi attivi comunemente usati per alleviare i sintomi del raffreddore, dell’influenza o della tosse.

La segnalazione è stata inviata l’8 ottobre dall’Organizzazione Centrale per il Controllo degli Standard dei Farmaci (CDSCO) dell’India. La decisione dell’Oms arriva all’indomani di diversi decessi infantili in Madhya Pradesh, in India, legati al consumo di sciroppo per la tosse contaminato, che hanno scatenato indignazione a livello nazionale e preoccupazione per gli standard di sicurezza farmaceutica (Fonte: National Herald India).

Allerta OMS su sciroppi contaminati

“Il CDSCO ha informato l’OMS che nessuno dei medicinali contaminati è stato esportato dall’India e che attualmente non vi sono prove di esportazioni illegali – spiega l’OMS nell’allerta – Ciononostante, l’OMS incoraggia le Autorità Nazionali di Regolamentazione (NRA) a prendere in considerazione una sorveglianza mirata del mercato, con particolare attenzione alle catene di approvvigionamento informali e non regolamentate, dove i prodotti potrebbero circolare inosservati”.

L’OMS consiglia poi alle autorità nazionali di valutare i rischi associati a qualsiasi sciroppo proveniente dagli stessi siti di produzione, in particolare quelli prodotti a partire da dicembre 2024.

Sciroppi contaminati da glicole dietilenico

L’8 ottobre, la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) dell’India ha segnalato all’OMS la presenza di glicole dietilenico in almeno tre medicinali liquidi orali, segnalazione che ha fatto seguito alle informazioni raccolte dall’OMS il 30 settembre 2025 su focolai localizzati di malattie acute e decessi infantili in India. I prodotti contaminati sarebbero stati consumati dai bambini.

Gli sciroppi contaminati sono stati identificati con lotti specifici di COLDRIF, Respifresh TR e ReLife, prodotti da Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals e Shape Pharma.

Le autorità statali indiane hanno ordinato l’immediata sospensione della produzione nei siti produttivi coinvolti e hanno sospeso le autorizzazioni dei medicinali, avviando il richiamo degli sciroppi.

I rischi e gli effetti tossici

Questi medicinali sono rischiosi per i pazienti e possono causare, spiega l’OMS, malattie gravi e potenzialmente letali. Il glicole dietilenico è tossico per l’uomo se ingerito e può rivelarsi fatale. Gli sciroppi investiti dall’allerta non sono sicuri, e il loro uso nei bambini può causare gravi lesioni o morte. Gli effetti tossici comprendono dolore addominale, vomito, diarrea, incapacità di urinare, mal di testa, alterazione dello stato mentale e danno renale acuto che può portare alla morte. Gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare il rilevamento di questi medicinali e qualsiasi episodio di effetti avversi o assenza degli effetti attesi alle rispettive Autorità Regolatorie Nazionali o al Centro Nazionale di Farmacovigilanza.

Chi dovesse aver usato i medicinali contaminati deve contattare un medico o il centro antiveleni. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda la sorveglianza del mercato informale e non regolamentato.