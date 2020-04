Consulenze vaccinali a distanza, il servizio dell’Ospedale Bambino Gesù

L’Ospedale Bambino Gesù offre ai genitori un servizio di consulenze a distanza, per richiedere informazioni e consigli in materia di vaccinazioni

L’attenzione delle famiglie è rivolta in questo periodo all’attuale emergenza sanitaria e alla prevenzione del contagio da Covid-19; tuttavia è bene non dimenticare, anche in questo momento, le attività necessarie a prevenire altre e non meno gravi patologie. Questa è anche la raccomandazione dell’Ospedale Bambino Gesù che, tramite il suo Dipartimento Pediatrico Universitario, offre ai genitori un servizio di consulenze vaccinali a distanza, con la collaborazione del reparto di Pediatria generale e malattie infettive e il Centro vaccinazioni.

“L’obiettivo – spiega il prof. Paolo Rossi, direttore del Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero del Bambino Gesù – è tranquillizzare le famiglie sulla sicurezza degli ambienti ospedalieri anche in questo periodo di emergenza sanitaria ed evitare il rischio che possano lasciare senza protezione i figli nei confronti di malattie potenzialmente letali”, con l’obiettivo di “scongiurare la possibilità che, superata l’emergenza COVID-19, ci si ritrovi ad affrontare altre epidemie, magari di morbillo, causate da una nuova riduzione delle coperture vaccinali”.

Consulenze vaccinali a distanza, come funziona il servizio

Le famiglie interessate possono contattare il numero 06 6859 4087, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, per richiedere informazioni e consigli in materia di vaccinazioni, con particolare riguardo ai casi di bambini affetti da patologie croniche e/o complesse.

Qualora gli esperti del Bambino Gesù ritengano opportuno procedere ad una vaccinazione, ai genitori verrà dato appuntamento entro un termine di 48-72 ore dal contatto telefonico. Essi dovranno recarsi, nel giorno e orario concordati, nella sede di San Paolo del Bambino Gesù, dove verranno somministrati il vaccino o i vaccini adeguati alla storia clinica del bambino (secondo la convenzione con il Servizio sanitario nazionale), in regime di Ambulatorio protetto o Day Hospital “Vaccini a rischio”.