Coronavirus, Ministero Salute: voli privati dalla Cina atterreranno negli scali sanitari

Tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati. E i voli privati in arrivo dalla Cina atterreranno negli scali sanitari. Sono le due indicazioni che arrivano oggi dalla task force del Ministero della Salute sul coronavirus.

Proseguono regolarmente, dice il ministero, i controlli e il monitoraggio dopo la riunione della task force. «Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati».

Nell’incontro di oggi, informa una nota del Ministero, si è deciso di convogliare verso l’aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli privati in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino. Si sta procedendo per estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l’atterraggio dei voli dalla Cina solo a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Nello scalo romano, oltre al canale di controllo sanitario già attivo, sono stati istallati altri 4 scanner termici posizionati direttamente ai gate di arrivo che saranno operativi nelle prossime 48 ore.

Important perspective from today’s #coronavirus report:

Of the 2,798 confirmed cases reported to @WHO so far, 98% are in China.

Of the 37 cases outside China, 36 had travel history to Wuhan or other cities in China.

👉https://t.co/l1vODXEyD3 pic.twitter.com/mFzlQL45xK

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 27, 2020