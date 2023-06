“Dona vita, dona sangue”: lanciata la campagna per la donazione di sangue e plasma

“Dona vita, dona sangue” è il tema della campagna nazionale per la donazione di sangue e plasma, lanciata ieri dal Ministero della Salute in vista della Giornata mondiale del donatore di sangue che ricorre domani, 14 giugno. La Giornata è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005 per sensibilizzare sull’importanza che i donatori di sangue, volontari, periodici, non retribuiti, rivestono per quanti hanno bisogno di trasfusioni sicure.

“Il sangue non è un farmaco che si produce in laboratorio, non è sostituibile e solo l’uomo può donarlo”, ricorda il Ministero della Salute.

“Dona vita, dona sangue”

Per incentivare la donazione di sangue e di emocomponenti, che negli ultimi anni è diminuita a causa della pandemia, con la Legge concorrenza del 2022 sono stati stanziati fondi per la realizzazione da parte del Ministero della Salute – in collaborazione con il Centro nazionale sangue, le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue – di iniziative, campagne e progetti di comunicazione.

L’obiettivo della campagna “Dona vita, dona sangue” – testimonial l’attrice Carolina Crescentini, ci saranno video, spot, campagna social – è quello di aumentare il numero dei nuovi donatori, fidelizzare il donatore occasionale e favorire il ricambio generazionale dei donatori di sangue e di plasma, coinvolgendo in particolare i giovani nella fascia di età 18-35 anni.

Il contenuto evidenzia la portata di questo gesto. Donare il sangue è un gesto gratuito di solidarietà ed altruismo nei confronti degli altri e il donatore, con un gesto semplice e sicuro, può contribuire a salvare una vita o a migliorare la qualità di vita di altre persone. Per sottolineare quanto l’atto della donazione sia semplice ma, nel contempo straordinario per il suo valore, è stato lanciato l’hashtag di campagna #unsemplicegestostraordinario.

“Dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso”

Il tema della Giornata mondiale di quest’anno sarà “Dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso”.

L’iniziativa sottolinea appunto, come ricorda l’Organizzazione mondiale della Sanità, che “ogni singola donazione è un prezioso dono salvavita e la donazione ripetuta è la chiave per costruire un approvvigionamento di sangue sicuro e sostenibile”.

Il tema mondiale si concentra quest’anno sui pazienti che hanno bisogno di supporto trasfusionale per tutta la vita e sottolinea il ruolo che ogni singola persona può svolgere, offrendo il prezioso dono del sangue o del plasma. Sottolinea inoltre l’importanza di donare regolarmente sangue o plasma per creare un approvvigionamento sicuro e sostenibile di sangue ed emoderivati ​​che possa essere sempre disponibile, in tutto il mondo, in modo da garantire a tutti i pazienti cure tempestive.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!