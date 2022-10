Carenza di farmaci, mancano anche paracetamolo e ibuprofene

C’è carenza di farmaci in Italia. Sono circa 3 mila i medicinali che scarseggiano. Fra questi anche paracetamolo e ibuprofene per bambini

C’è carenza di farmaci. Una serie di medicinali sono difficili da reperire. Sono a rischio paracetamolo, antidepressivi, antibiotici, ibuprofene soprattutto nella formulazione in sciroppo e per bambini. Secondo i dati dell’Agenzia italiana del farmaco sono circa 3mila i medicinali di cui è stata denunciata la carenza da parte delle associazioni dei farmacisti. Secondo quanto ha detto il presidente nazionale Federfarma Marco Cossolo a Rai News 24, «Le categorie a rischio sono variegate, paracetamolo, antidepressivi, antibiotici. L’attenzione è alta per la carenza di ibuprofene, soprattutto di quello da 600 e da 800 e problemi di approvvigionamento per la versione in sciroppo. Nella gran parte dei casi, si può comunque acquistare un generico».

Carenza di farmaci, perchè?

I problemi alla base della carenza di farmaci sono diversi.

Si intrecciano diverse questioni: la pandemia che ha portato al sovra utilizzo di alcune categorie di farmaci e ora gli effetti della crisi economica, con la mancanza di alcune materie prime per il packaging e l’aumento del prezzo dell’energia.

Sempre seguendo le parole di Cossolo a Rai News 24, «Sono diverse le problematiche che si accavallano. Innanzitutto, per alcune categorie di medicinali, c’è stato un iper utilizzo soprattutto nella prima fase del trattamento del Covid 19, come per il paracetamolo. La crisi internazionale inoltre ha determinato altre difficoltà come la mancanza delle materie prime necessarie per produrre flaconi e tappi (alluminio, vetro, plastica per il confezionamento dei medicinali) ma anche la mancanza e il prezzo del carburante, necessario per il trasporto e il rifornimento, in molti casi ha determinato uno slittamento delle consegne. Un altro aspetto è il disallineamento del prezzo dei farmaci in Italia rispetto agli altri Paesi (il nostro Sistema Sanitario Nazionale ci consente di acquistare i medicinali ad un prezzo più basso rispetto agli altri Paesi) che potrebbe aver determinato problemi di approvvigionamento».

Distribuzione intermedia: situazione insostenibile

Sulla questione è intervenuta anche la Distribuzione intermedia con un comunicato congiunto di Federfarma Servizi e ADF – Associazione distributori farmaceutici in cui le due sigle denunciano: «La situazione dei medicinali che scarseggiano diventa sempre più insostenibile».

A rischio è la disponibilità di farmaci diversi e importanti quali antiasmatici, antipertensivi, neurolettici e antiepilettici.

«Si stanno abbattendo sull’intero settore farmaceutico gli effetti combinati della crisi pandemica (che accresce la richiesta di alcuni prodotti), e di quella economica (inflazione, aumenti dei costi per energia e trasporti, scarsità di materie prime) che, incidendo anche a livello produttivo, provocano conseguenze a cascata nella filiera con ritardi nelle consegne dei medicinali ai magazzini dei Distributori intermedi che si ripercuotono infine sulle farmacie e sui cittadini con forti rallentamenti nelle consegne – spiega la Distribuzione – Ordini che prima arrivavano in 5 giorni ai siti logistici dei distributori, attualmente restano inevasi fino a 3 o 4 settimane causando, di conseguenza, il problema di medicinali introvabili per i cittadini che si recano in farmacia, dove si segnalano mancanze in aumento».

Codacons annuncia diffide contro carenza di farmaci

È un problema di sanità pubblica e desta preoccupazione, se si considera anche la stagione influenzale alle porte. Da giorni, dice il Codacons, stanno arrivando segnalazioni dai cittadini sulla carenza di farmaci.

«La crisi energetica e la carenza di materie prime indispensabili per la produzione di farmaci (carta, vetro, plastica), unitamente alla scarsità di principi attivi, stanno creando difficoltà logistiche nella distribuzione e nei rifornimenti di medicinali presso le farmacie – dice il Codacons – Antipertensivi, diuretici, neurolettici, antidepressivi, antipiretici, antiepilettici, farmaci ad uso pediatrico e persino medicinali salvavita scarseggiano e sono sempre più introvabili , come confermato anche dagli stessi farmacisti».

Il Codacons ha deciso di presentare una diffida all’Aifa e al Ministero della Salute «affinché adottino tutte le misure utili a garantire i rifornimenti presso le farmacie, anche ricorrendo agli istituti farmaceutici militari dell’Esercito Italiano per produrre i medicinali necessari alla popolazione e sopperire alle carenze nella distribuzione».

