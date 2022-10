Vediamo nel dettaglio quali sono i 3 alimenti che non possono mancare in una dieta vegetale

Dieta vegetale: i 3 alimenti che non possono mancare per uno stile di vita sano ed equilibrato

Per una corretta e sana alimentazione vegetale è importante pianificare e strutturare nel dettaglio quali sono i cibi da integrare regolarmente, che apporteranno i giusti principi nutrizionali. La dieta vegetale è ricca di alimenti che fanno bene alla salute e donano numerosi benefici, vediamo in questo articolo quali sono i 3 che non devono mancare.

Mangiare sano è molto importante per la salute, ma anche per dei principi etici e di ecosostenibilità: chi segue un’alimentazione vegetale esclude dalla propria dieta la carne e tutti i derivati di origine animale nel caso dei vegani. Si possono però assumere e integrare tutti i principi nutrizionali con determinati alimenti che, se consumati regolarmente, apportano numerosi benefici. Oggi tra l’altro sono sempre di più le persone che decidono di intraprendere questa scelta, infatti non è difficile trovare sul mercato svariati alimenti, come Sojasun, che propone un’ampia scelta di prodotti 100% vegetali quali burger, bevande e yogurt vegetali, soddisfacendo al meglio non solo il palato di chi li assaggia ma fornendo anche un toccasana per la salute.

Vediamo però nel dettaglio quali sono i 3 alimenti che non possono mancare in una dieta vegetale.

I 3 alimenti immancabili nella dieta vegetale

Nutrirsi vuol dire apportare all’organismo le giuste sostanze nutritive mentre si soddisfa il palato con pietanze gustose e ricche. C’è chi pensa che rinunciando alla classica dieta mediterranea avrà meno scelta e meno piatti golosi ma non è così, perché se pianificata in modo corretto e combinando i giusti ingredienti si possono preparare banchetti davvero deliziosi. Gli alimenti base che apportano i giusti nutrienti sono: i legumi, la frutta (anche col guscio), la verdura e i cereali.

1) Legumi

Della famiglia dei legumi fanno parte: fagioli, lenticchie, ceci, soia e fave. Sono importantissimi perché contengono le sostanze nutritive necessarie per mantenersi in salute, integrano bene il ferro, il calcio, il fosforo il magnesio e lo zinco. Inoltre contengono pochi grassi e molta fibra, il loro sapore è molto intenso e combinato nel modo giusto permette la realizzazione di piatti davvero squisiti.

La soia, ad esempio, consente di realizzare diversi prodotti simili ai classici ma in versione del tutto vegetale, ed è considerata uno degli alimenti più ricchi di proteine che esistano in natura. Sostituisce alla perfezione la carne e i salumi, riduce il colesterolo e abbassa il rischio della comparsa di alcuni tumori, come quello alla prostata e al seno.

2) Frutta e verdura

Che la frutta faccia bene si sa, a maggior ragione per chi conduce un’alimentazione vegetale. In questa categoria inseriamo anche le verdure e la frutta a guscio. Come principi nutritivi principali abbiamo le vitamine A, C, E e la vitamina k che hanno azione antiossidante e contrastano le molecole cattive che possono danneggiare le nostre cellule. In generale migliorano il sistema immunitario e mantengono la pelle e le mucose sane.

La frutta secca e a guscio contiene molta vitamina B ed E ed è ricca di sali minerali. Tra i vari benefici, apporta miglioramenti al sistema cardiovascolare. La frutta secca, insieme ai broccoli, i cavolfiori e le olive contengono steroli vegetali favorevoli per il benessere, ma vanno consumati in dosi misurate.

3) Cereali

I cereali sono un’ottima fonte di carboidrati complessi, proteine, fibre e vitamine del gruppo B. Nella loro forma integrale contengono nutrienti importantissimi per il nostro organismo come il potassio, il magnesio e l’acido folico.

Tra i cereali classici e anche più consumati troviamo: orzo, farro, avena, grano, riso, frumento e mais. Meno conosciuti, ma ottimi anche per chi presenta intolleranze allergiche, sono amaranto, grano saraceno, teff e quinoa.

I cereali integrali sono indicati soprattutto per chi soffre di diabete, perché apportano le giuste calorie senza alzare ed alterare l’indice glicemico. Inoltre abbassano il rischio di obesità e prevengono alcuni disturbi dell’apparato cardiocircolatorio.

Essendo fonte di carboidrati garantiscono il benestare psicofisico, donando la giusta energia facilmente assimilabile.

Altri elementi da valutare per quanto riguarda i cereali, che possono variare il modo di contribuire positivamente sulla nostra salute, sono la presenza o meno di glutine e la modalità di cottura durante la preparazione, che non deve modificare la struttura chimica dell’alimento.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!